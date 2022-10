"Bachelor in Paradise" 2022 : Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten der vierten Staffel

"Bachelor in Paradise" 2022

Düsseldorf Die Dating-Show „Bachelor in Paradise“ geht in die nächste Runde. Wieder möchten ehemalige „Bachelor“ und „Bachelorette“-Kandidaten im zweiten Anlauf die große Liebe finden. Welche Kandidatinnen und Kandidaten aus den vergangenen Staffeln 2022 wieder zu sehen sein werden, zeigen wir im Überblick.

Die Reality-Datingshow „Bachelor in Paradise“ startet 2022 in eine neue Runde. 13 Kandidatinnen und Kandidaten begeben sich in der vierten Staffel der Show auf eine einsame Insel, um die große Liebe zu finden. Denn sie alle konnten bei ihrem „Bachelor“ oder ihrer „Bachelorette“ nicht landen und mussten die Show frühzeitig verlassen.