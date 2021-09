Start, Sendetermine und Kandidaten : Alle Infos rund um den „Bachelor in Paradise“ 2021

Foto: RTL 27 Bilder Diese Kandidaten sind beim „Bachelor in Paradise“ 2021 dabei

Nach knapp zwei Jahren Pause ist im Herbst die dritte Staffel von „Bachelor in Paradise“ im TV zu sehen. Die Sendetermine stehen schon fest, ebenso die Kandidaten. Fans von „Der Bachelor“ und „Der Bacherlorette“ dürften die Namen allesamt bekannt vorkommen.

Zwei Jahre ist die letzte Staffel von „Bachelor in Paradise“ her. Jetzt ist das Format zurück. Schon im Oktober soll die erste Folge der Kuppelshow ausgestrahlt werden. Das hat RTL nun offiziell verkündet. Mehr als 20 Singles ziehen dann wieder in eine neue Villa ein und suchen dort nach ihrem Traumpartner. Die ersten Kandidaten sind bereits bekannt: Alle von ihnen waren in der Vergangenheit entweder in der Sendung „Der Bachelor“ oder in dem Format „Die Bachelorette“ zu sehen. Auch der Start und die Sendetermine stehen fest.

Was ist das Konzept der Datingshow?

Das Konzept von „Bachelor in Paradise“ ist denkbar unkompliziert. 27 Singles hat RTL als Kandidaten bestätigt, die bei „Der Bachelor“ oder „Die Bachelorette“ nicht erfolgreich waren und nun eine zweite Chance bekommen, ihren Traumpartner zu finden. Hierzu ziehen die Kandidaten zusammen in eine große Villa. Zu Beginn werden es jeweils sieben Männer und sieben Frauen sein. Regelmäßig müssen Teilnehmer die Sendung verlassen, dafür stoßen neue Singles dazu und mischen das Geschehen auf. Im Paradies hat jeder Single die freie Wahl mit wem er oder sie Zeit verbringen möchte, wen er oder sie auf ein exklusives Date einladen will. Jede Woche gibt es eine „Nacht der Rosen“, in der Kandidaten die Insel verlassen müssen. In der einen Woche verteilen die Männer die Rosen, in der anderen die Frauen.

Ab wann ist „Bachelor in Paradise“ 2021 bei RTL und TV Now zu sehen?

Der Start-Termin für die Datingshow ist am Donnerstag, 19. Oktober. Dann wird die erste Folge in jedem Fall bei TV Now zu sehen sein. Ob sie zeitgleich bei RTL läuft, ist noch unklar.

Insgesamt hat „Bachelor in Paradise“ neun Sendetermine, die Show läuft wöchentlich immer donnerstags. Das gilt zunächst nur für TV Now, die Sendezeit auf RTL ist noch nicht bekannt.

Wann sind die Sendetermine auf TV Now?

Folge 1: 19.10.2021

Folge 2: 26.10.2021

Folge 3: 2.11.2021

Folge 4: 9.11.2021

Folge 5: 16.11.2021

Folge 6: 23.11.2021

Folge 7: 30.11.2021

Folge 8: 7.12.2021

Folge 9: 14.12.2021

Welche Single-Männer und -Frauen sind dieses Mal dabei?

Die Kandidatinnen und Kandidaten bei „Bachelor in Paradise“ 2021 sind auch in diesem Jahr wieder bunt gemischt.

Bei den Männern sind es: Zico Banach (Bachelorette-Kandidat 2021), Maurice Grube (Bachelorette-Kandidat 2020), Serkan Yavuz (Bachelorette-Kandidat 2019 & „BiP“-Kandidat 2019), Martin Majchzrak (Bachelorette-Kandidat 2017), Brian Dwyer (Bachelorette-Kandidat 2018), Ioannis Amanatidis (Bachelorette-Kandidat 2020), Moritz Breuninger (Bachelorette-Kandidat 2020), Gustav Masurek (Bachelorette-Kandidat 2021), Florian Hausdorfer (Bachelorette-Kandidat 2019), David Tayler (Bachelorette-Kandidat 2019), Lorik Bunjaku (Bachelorette-Kandidat 2021), Alex Gérard (Bachelorette-Kandidat 2020), Anil Yaman (Bachelorette-Kandidat 2014) und Miro Slavov (neu im Bachelor-Kosmos).