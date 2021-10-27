Nach knapp zwei Jahren Pause ist ab dem 19. Oktober die dritte Staffel von „Bachelor in Paradise“ im TV zu sehen. Das sind die Kandidaten. Roxana Papadie.
Maurice Grube
Karina Wagner
Denise Jessica Hersing
Ioannis Amanatidis
Jacqueline Bikmaz
Brian Dwyer
Martin Majchzrak
Serkan Yavuz
Chanelle Wyrsch
Moritz Breuninger
Gustav Masurek
Samira Klampfl
Alex Gérard
Judith Diaz
Miro Slavov
Donya Dardmand
David Tayler
Zico Banach
Fabienne Giercke
Romina Beck
Sanja Alena
Florian Hausdorfer
Anil Yaman
Lorik Bunjaku
Angie Teubner
Hier finden Sie alle Infos rund um „Bachelor in Paradise“ 2021.
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