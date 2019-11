„Bachelor in Paradise“ : Kandidaten, Sendezeit, Drehort - die wichtigsten Infos zur Show

Düsseldorf Der Wahnsinn geht wieder los. In diesem Jahr sind gleich 32 Kandidaten bei „Bachelor in Paradise“ auf der Suche nach einem Partner. Es ist ein munteres Wiedersehen - mit alten Bekannten. Hier gibt es alle Infos zur Show.

Darf es noch ein bisschen mehr sein? Dieses Motto gilt für die neue Staffel von „Bachelor in Paradise“, die am 15. Oktober auf RTL gestartet ist. Ein bisschen mehr an Kandidaten, ein bisschen mehr an Machos, ein bisschen mehr an Frauen in knappen Bikinis – fertig ist die neue Ausgabe der Aussortierten vom „Bachelor“ und „Bachelorette“.