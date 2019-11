Friede, Freude, Pina Colada : Vierte Folge von „Bachelor in Paradise“ bringt überraschendes Geständnis zutage

Düsseldorf In der vierten Folge „Bachelor in Paradise“ rührt ein Abschied so manchen Inselbewohner zu Tränen, während es anderswo die Paare überraschend langsam angehen. Am Ende gibt es sogar ein Outing.

Vier Wochen „Bachelor in Paradise“ sind schon vorbei. Und es ist überraschend harmonisch. Familienaufstellung statt Hahnenkampf, tränenreiche Aussprachen statt wütende Wortgefechte - die Zeit auf der Insel scheint immer mehr zur Verarbeitung vergangener Bachelor- und Bachelorette-Traumata genutzt zu werden: Alte Feindschaften werden beigelegt, eine kleine Image-Korrektur hier, eine mittelgroße Aussprache da.

Nathalie wählt Michi

Christina wählt Marco

Carina wählt Serkan

Sam wählt Daniel

Janine Christin wählt Alex

Jade wählt Filip

Aurelio scheidet freiwillig aus, Rafi auch.

Aurelio verzweifelt verliebt

Der Plot fängt genau dort an, wo er in Folge 3 aufgehört hat, bei Aurelio und Sam. Wir erinnern uns: Sie fand ihn gut, er fand sie gut. Doch dann kam Aurelios Erotik-Filmchen-Vergangenheit ans Licht. Das fand Sam gar nicht gut. Aurelio fand nicht gut, dass Sam das nicht gut fand. Trotzdem gab „der Mann“ ihr am Ende eine Rose, die sie unter Tränen annahm. Nach dem Hü und Hott der vergangenen Nacht der Rosen, steht für Sam nun aber fest: „Ich suche jemanden mit dem ich Harmonie habe.“ Mit Aurelio gibt es die nicht. Der schleicht derweil wie ein verletzter Leitwolf um den Pool.

Doch nicht nur darüber macht sich Sam Sorgen. Es stört sie, dass offenbar alle denken, sie und Aurelio seien jetzt ein Paar. „Ich bin hier nicht auf einem türkischen Basar. Ich wurde nicht gekauft“, beschwert sie sich bei Christina.

Die Geschichte scheint auserzählt. Das findet wohl auch Aurelio und er trifft eine Entscheidung. Er will gehen, ganz heimlich. Denn entweder Sam oder keine. Sein Abgang fällt zunächst auch nicht auf, bis Michi Aurelios Abschiedsbrief findet. Sam verliest Aurelios letzte Worte. Alle sind gerührt, Marco weint. Wow. Image aufpoliert und jede Menge Sendezeit ergaunert.

Rafi findet zu sich selbst

Der eine geht, der andere kommt. Doch nicht irgendwer, sondern Rafi, bekannt aus „Die Bachelorette“ 2018 und in Erinnerung geblieben, wegen Zoff mit ungefähr jedem Kandidaten. Der könnte sich auf der Insel fortsetzen, denn Alex und Filip kennen ihn schon aus eben jener Staffel. Die Begrüßung verläuft dementsprechend frostig. Schließlich nehmen Filip und der Neuankömmling gemeinsam auf der Hollywood-Schaukel Platz. Zeit für ein klärendes Gespräch. Schließlich geht es auch um die Gerüchte, die Rafis Sexualität betreffen. Er sagt er sei es nicht, Filip sagt, ihm sei das egal. Vorerst alles friedlich.

Doch Rafi geht es nicht gut. „Alle hier lachen so viel.“ Nur er lacht nicht. „Ich habe es mir eingestanden und weiß jetzt Bescheid“, bricht es aus dem Kölner in der Nacht der Rosen heraus. „Ich habe mir eingestanden, dass ich auf Männer stehe. Ich hatte vorher nicht den Mut.“

Jade und Filip trennen sich, bleiben aber doch irgendwie zusammen

Die Chemie stimmte von Anfang an, doch irgendwie kamen sie nicht in die Gänge - Jade und Filip. Als Alex jemanden auf ein Date mitnehmen darf und er sich für Jade entscheidet, kommt Bewegung in die Sache. Jade, offensichtlich nicht angetan, hofft, dass Filip ins Nachdenken kommt, während sie weg ist. Und während Alex und Jade beim Pärchen-Yoga fröhlich aufeinander herumhoppeln, nutzt Filip tatsächlich die Zeit, um sich über seine Gefühle klar zu werden. Er stellt fest: „Ich halte Jade nur hin.“ Er schaffe es nicht, sich zu öffnen.

Als er Jade schließlich sagt, sie solle die Rose jemand anders geben, weigert sie sich. „Ich gebe die Rose Filip oder keinem“, stellt sie trotzig klar. Auch wenn jetzt klar ist, dass seine Gefühle nicht reichen, will sie ihn trotzdem weiter dabei haben. Und er? Nimmt die Rose dann doch an.

Daniel repariert sein Image

Gerade erst noch bei der Bachelorette gezeigt, wie besitzergreifend man am besten nicht sein sollte, schon geht es für den Österreicher und Drohnenpilot Daniel ins Paradies. Sein Zahnpasta-Lächeln hat er wieder mitgebracht und ein paar Muskeln noch dazu, wie die anderen Jungs ein wenig neidvoll anerkennen. Auf dem Date mit Sam spricht die ihn unverfroren auf seinen semi-sympathischen Auftritt in der vergangenen Bachelorette-Staffel an. Daniel gibt sich souverän, bereut nichts und begründet ein paar weniger nette Sätze mit Übersetzungsschwierigkeiten vom Österreichischen ins Deutsche. Sam ist hin und weg. Es fallen Sätze wie „der ist ein echter Mann“ und „in live sieht der noch besser aus“.

Und sonst?

Für Serkan wendet sich das Blatt, er wird in dieser Folge von gleich zwei Frauen umschwärmt: Carina und Janine Christin. Beide lästern über die jeweils andere. Serkan fühlt sich eher zu Carina hingezogen. Michi und Nathalie lassen es gewohnt langsam an gehen, obwohl sie zum ersten Mal in einem Bett schlafen. Doch es passiert nichts, was die RTL-Überwachungskameras einfangen könnten.

Das passierte in der dritten Folge „Bachelor in Paradise“

von Anna Steinhaus

Im Single-Poker sind die Karten neu gemischt. Die Männer durften entscheiden. Julia kommt dem zuvor und steigt überraschend aus. Die Gründe bleiben vage - zu viele Gefühle. Außerdem mischen drei Neuzugänge das Paradies auf: Sam (Bachelor-Staffel mit Oliver Sanne), Janine Christin (Bachelor-Staffel mit Daniel Völz) und Carina (Bachelor-Staffel mit Daniel Völz).

Marco wählt Christina

Michi wählt Natalie

Alex wählt Carina

Aurelio wählt Sam

Filip wählt Jade

Serkan wählt Janine Christin

Michelle und Isabell gehen leer aus und müssen die Insel verlassen

Drei Neuzugänge kommen und einer davon hat es „dem Mann“ Aurelio besonders angetan: Sam. Die entscheidet sich zunächst noch für Alex und Serkan als Date-Begleitung. Doch so richtig spannend findet Sam dann doch irgendwie den Bachelor-Opi und auch der betont wortreich und mit emotionslosem Gesichtsausdruck: „Ich find dich scharf“. Sam könne definitiv eine Frau sein für ein Date und auch noch viel mehr. „Das ist sie, was das angeht, alleinherrschend“ sagt er. Michelle, die Aurelio in der zweiten Entscheidungsnacht ihre Rose überreicht hatte, ist vergessen.

Doch es gibt Ärger im Paradies. Es könnte alles so einfach sein, wenn Aurelios Vergangenheit da nicht wäre: Porno oder nicht Porno, das ist hier die Frage für Sam, die - auch weil sie selbst schon Mutter ist - nicht so recht mit Aurelios Schmuddel-Vergangenheit klar kommt. Nakedei-Foto auf Instagram - okay - aber versaute Filmchen, das störe sie schon, wie sie auch Aurelio im Vier-Augen-Gespräch unterm Baldachin verrät. „Ich habe dir gezeigt, wie sehr ich dich will“, sagt Aurelio, dann wird es ganz schnell ganz dramatisch. „Ich öffne mich einmal. Und dann tue ich das nicht mehr.“ Lange Rede kurzer Sinn: „Mit uns wird es nicht weitergehen“, verkündet „der Mann“. Reden will er jetzt auch nicht mehr, außer mit Barkeeper Paul. Trotz einem riesigen Berg verletzter Gefühle, übergibt er Sam doch seine Rose. Die bricht vor lauter Glück in Tränen aus. Ende gut, alles gut - vorerst.

Serkan, die zweite Wahl

Für einen könnte es wahrlich besser laufen. „Ich bin bei jedem hier nur die zweite Wahl“, sagt Serkan bedröppelt, nachdem ihm ein Vögelchen zwitschert, dass Carina beinahe ihn mit auf ein Date genommen hätte. Doch dann fiel ihre Wahl auf Alex. Schon wieder. Bereits beim Triple-Date mit Sam und Alex hatte der Regensburger das Nachsehen. War ihm sein sportlicher Ehrgeiz beim Fußball-Golf im Weg. Er siegte zwar, doch für Date-Runde 2 wählte Sam wieder Alex.

In der Nacht der Rosen entscheidet er sich dann zur allgemeinen Überraschung für Janine Christin, um ihr die Chance zu geben, jemanden kennenzulernen, wie er sagt. „Sie ist ein lieber Mensch.“ Die Auserwählte freut das. „Ich habe gar nicht damit gerechnet.“

Manche mögen’s unkompliziert

Während woanders die Luft brennt, läuft es bei zwei Paarungen harmonisch. Zum Beispiel bei Michi und Natalie. Ein romantischer Moment auf der Strandschaukel, dann überreicht er seiner Auserwählten die Rose, mit einem ganzen Bouquet an Komplimenten. „Du sagst immer so süße Sachen“, bedankt die sich.

Und eine neue Traumpaarung hat sich ergeben: Marco und Christina. Die waren sich zuvor auf einem Date näher gekommen. Isabell, die zuvor ihre Rose an Marco überreicht hatte, störte das wenig. Sie würde Marco zwar mögen, aber „da oben fehlt was“. Marco und Christina scheinen hingegen auf einer Wellenlänge zu sein. „Voll gleich so wie ich - voll gleich irgendwie. Irgendwie schon“, schwärmt er von ihr und verdrückt am Ende des Dates ein paar Tränen. Schön war’s.

Und sonst?

Bei Carinas Date mit Alex springt der Funke zwar nicht so recht über (Sie mag Fernsehen, er nicht), aber es hilft ja nix. Und weil Alex’ vorheriges Rosenmatch Julia noch vor der Nacht der Rosen freiwillig die Show verließ, kürt der Carina zu seiner Auserwählten. Und auch Filip entscheidet sich ganz unspektakulär für Jade.

Das passierte in der zweiten Folge „Bachelor in Paradise“

von Lea Hensen

Die zweite Woche im Reste-Paradies: Sechs Pärchen gab es nach der ersten Nacht der Rosen. Drei neue Männer bringen nun frischen Wind in die Runde. Am Ende der zweiten Folge von „Bachelor in Paradise“ ist Damenwahl. Und die ergibt dieses Szenario:

Julia wählt Alex

Jade wählt Filip

Isabella wählt Marco

Natalie wählt Michi

Michelle wählt Aurelio

Christina wählt Serkan

Bei „Bachelor in Paradise“ bekommen „Bachelor“- und „Bachelorette“-Veteranen eine neue Chance auf die große Liebe. Insgesamt 33 Frauen und Männer ziehen in eine Villa vor paradiesischer Kulisse auf der thailändischen Insel Kho Samui. Am Ende jeder Folge vergeben entweder die Männer oder die Frauen ihre Rosen an einen Single ihrer Wahl. Wer leer ausgeht, muss gehen. Lustiges wie skurriles Detail am Rande: Bachelor-Opa Paul Janke ist Barkeeper in der Villa und gibt nett gemeinte Tipps.

Wenn Pseudo-Berühmtheiten aus RTL-Shows in eigens dafür kreierten RTL-Shows neu zusammenkommen, ist Drama ja quasi programmiert. Große Egos treffen auf gebrochene Herzen. Ohnehin sind sich alle schon aus dem Fernsehen bekannt, zumindest einigermaßen.

Kein Wunder, wenn in Folge zwei sozusagen die Insel bebt. Grund dafür sind fundamentale Schwierigkeiten in der Annäherung zwischen Männern und Frauen. Man könnte es auch so formulieren: Diese Singles machen es sich ganz schön schwer. „Die Stimmung ist beschissen“, sagt Filip Pavlovic, der sich mit den anderen Jungs zum Pool zurückzieht. Die Männer müssten viel mehr auf sie zukommen, beschwert sich Jade Übach. „Die zeigen viel zu wenig Interesse.“ „Ihr sagt ja nicht mal Hallo, Digga“, kommt von den Jungs zurück.

So weit, so gut. Aber hatte Jade nicht gerade noch mit Serkan Yavuz im Pool geknutscht?

Zu Beginn der zweiten Folge hat die 25-Jährige dann keine Lust mehr: Ihrem Couple gibt sie den Korb des Jahrhunderts: Sie wolle auf keinen Fall mehr ein Paar sein, „das fuckt mich gerade richtig ab“. Anschließend vergnügt sie sich bei einer Speedbootfahrt mit Filip. Danach klingt sie begeistert: „Filip ist so wie ich, nur als Mann.“ Scherben hinterlässt dieses Date nicht nur bei Serkan. Das ehemalige Playmate Isabell Bernsee ist von Filip schwer enttäuscht.

Highlight der Folge ist der italienische Neuzugang Aurelio Savina, der von sich selbst gerne in dritter Person als „der Mann Aurelio“ oder auch „der Leitwolf“ spricht. Durch seine Macho-Sprüche wurde der 41-Jährige bei Bachelorette Anna Hofbauer bekannt. Michelle Schellhaas findet ihn toll, nur eben alt. Eine schnelle Kopfrechnung ergibt für die 24-Jährige die bittere Wahrheit: Aurelio könnte ihr Vater sein. Sollte sie mit ihm zusammenkommen, könnte er sogar früher sterben als sie.

Bei einem gemeinsamen Date wird der starke Mann zunächst emotional, denn er berührt einen Elefanten. Als es anfängt zu regnen und zu stürmen, nimmt er sein Frauchen in den Arm und gibt sich weise: „Es liegt in meiner Natur, dafür zu sorgen, dass es Frauen an meiner Seite gut geht.“

Neu in die Villa kommt auch Alexander Hindersmann. 2018 bekam er die letzte Rose von Nadine Klein, allerdings hielt die Liebe nur wenige Monate. Auch bei Gerda Lewis hatte der 31-Jährige kein Glück. Bei seinem ersten Auftritt in „Bachelor in Paradise“ hat er zunächst alle Frauen und eine riesige Wasserrutsche für sich. Dann entscheidet er sich für ein Date mit Julia Prokopy und verdreht ihr den Kopf.

In der Nacht der Rosen folgt sie dann ihrem Herzen – und lässt ihr Couple Cornelis Steiner im Stich. Alex bekommt von ihr eine Rose. Cornelis, der zuvor noch aufrichtiges Interesse an Julia bekräftigte, muss gehen. Überraschend auch die Entscheidung von Christina Grass. War sie nach der ersten Folge noch mit Eddy Mock vercoupelt, gibt sie Serkan jetzt eine Chance. Isabella entscheidet sich für Marco Cerullo.

Kurzes Gastspiel für Michael Böhm: Der 29-Jährige war einst Kandidat bei Bachelorette Jessica Paszka und tritt bei „Bachelor in Paradise“ erst kurz vor Ende der zweiten Folge auf. Ohne Rose verlässt er die Show.

So haben sich die Männer entschieden

von Tim Kronner

Das erste Mal „Bachelor in Paradise“ ergibt sechs mal zwei – denn aus der Nacht der Rosen gehen sechs Pärchen hervor. So haben sich die Männer entschieden.

Serkan und Jade

Der 26-Jährige hatte bei Bachelorette Gerda Lewis in diesem Jahr keine Chance. Deutlich leichteres Spiel hat er bei Jade, mit der er schon nach wenigen Stunden im Pool rumknutscht. Die sagt zwar „Ich bin glücklich mit dir“, das gilt allerdings nur im angetrunkenen Zustand. Nüchtern ist sie genauso wenig glücklich wie bei ihrem Auftritt in der Bachelor-Staffel von Andrej Mangold.

Couple-Faktor, wenn man Serkan fragt: 100 Prozent. Wenn man Jade fragt: Null Prozent.

Michi und Natalie

Die beiden haben ein Date im Beach-Buggy, lachen viel und haben sichtlich Spaß zusammen. Das passt, schon vom ersten Eindruck fanden sie sich anziehend. Gute Chancen, dass sich daraus mehr entwickelt. Couple-Faktor: 69 Prozent.

Eddy und Christina

Bei Andrej Mangold bekam sie die schnellste Rose der Bachelor-Geschichte. Bei „Bachelor in Paradise“ kann sie froh sein, nicht schon in Folge eins nach Hause gehen zu müssen. Umso mehr freut sich Christina „übertriebenst“ über die überraschende Rose von Eddy. Das Problem: Wenn eine Ich-fixierte und ein Selbstdarsteller gleichzeitig die erste Geige spielen wollen, ist das Risiko hoch, dass das Instrument dabei zu Bruch geht. Couple-Faktor: 1,3 Prozent.

Filip und Isabell

Man sagt ja, dass sich Gegensätze anziehen. Nur so ist zu erklären, dass sich der sympathische und offene Filip mit der direkten Art für Isabell entscheidet, die bei Bachelor Andrej Mangold gezeigt hat, dass sie eher die Variante „falsch und hintenrum“ spielt. Sobald Filip die Bilder ihres Playboy-Shootings aus dem Kopf bekommt, war es das. Couple-Faktor: 0,666 Prozent.

Marco und Michelle

Eigentlich wollte Michelle Michi für sich erobern, aber mit Marco passt es dann auch ganz gut. Das liegt wohl auch daran, dass die beiden tatsächlich verstehen, was das Gegenüber mit seinen Worten eigentlich sagen will, während man als Zuschauer bei jedem ihrer Dialoge auf eine schier vergebliche Sinnsuche gehen muss. Wenn Michelle keinen Michi-Rückfall erleidet, könnte das was werden – frei nach dem Motto „Gleich und Gleich gesellt sich gern“. Couple-Faktor: 50 Prozent.

Cornelis und Julia