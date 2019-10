Erste Folge von „Bachelor in Paradise“ : „Ey Paul, heute war Kopfgeficke“

Düsseldorf Zum Auftakt überbieten sich die paarungswilligen P-Promis mit Peinlichkeiten par excellence. Es gibt Nachhilfe beim Thema Playboy-Shootings, Nippelblitzer, einen Joker für Arme und natürlich ganz viele sinnentleerte Sätze.

„Wie sagt man auf Thailändisch Hallo?“, fragt der 25-jährige Filip und gibt sich die Antwort gleich selbst: „Hola.“ Damit herzlich willkommen zur neuen Staffel von Bachelor in Paradise – oder anders gesagt: zur inoffiziellen Fortsetzung des gleichsam niveauarmen Hollywood-Streifens „Dumm und Dümmehr“.

Kurzer Kontext: Die Resterampe von „Bachelor“ und „Bachelorette“ bekommt eine zweite Chance auf die große Liebe und den medialen Hype. Die paradiesische Kulisse ist eine Strandvilla auf der thailändischen Insel Ko Samui. Abwechselnd dürfen die Frauen und Männer Rosen vergeben und sich so über neun TV-Wochen durch die Singles daten. Insgesamt machen 33 Männer und Frauen mit, zum Start ziehen 14 Kandidaten ein.

Die müssen in Folge eins natürlich erstmal gebührend vorgestellt werden. Also nicht untereinander, denn natürlich wissen die angehenden RTL-Promi-Eigengewächse sofort, mit welchem berühmten Star sie es bei ihrem Gegenüber zu tun haben. Um allerdings die Zuschauer nicht zu überfordern, gibt es das „Who is Who“ als Video-Schnipsel. Die Highlights dieser vor Selbsterkenntnis triefenden Sendeminuten:

Isabell: „Manchmal denk ich auch, ich sollte überlegen, was ich sage.“

Meike: „Mein Traummann sollte eher einem Tier ähneln, als einem Lauch.“

Christina: „Man könnte meinen, ich bin so‘n richtiger Problemfall.“

Dass Männer genauso tiefsinnig können, zeigt Rotschopf Eddy: „Du kannst mit mir so deep gehen, auf solche Ebenen, wo du am Abend denkst: In welchem Universe war ich grade?“ Möglicherweise im DC-Universe, in dem Comic-Superheld Batman und sein irrer Widersacher der Joker heimisch sind. Letzterer erobert mit seinen langen Haaren, dem irren Grinsen, hysterischem Gelächter und leicht bis schwer wahnsinnigen Bemerkungen gerade mal wieder die Kinoleinwände. Wer danach sucht, kann durchaus Parallelen zu Energy-Eddy erkennen. Also bis auf das mit der Kinoleinwand. Dafür reicht es dann doch nicht.

Noch mehr schießt nur Macho-Mann-Marco den Paradiesvogel ab. Der trifft Meike wieder, die er vor zwei Jahren schon mal „intensiv kennengelernt“ hat. Oder wie Meike sagt: Er hat versucht, sie beim Sex zu fotografieren, um Publicity zu bekommen. Marco sieht seine Felle bei den anderen Damen schon davon schwimmen, sollte Meike auspacken. Also versucht er erst, sie plump um den Finger zu wickeln, weil er sich einbildet zu wissen, dass Meike noch auf ihn steht: „Man merkt doch, wie fokussiert sie auf mich ist.“ Der einzige, der auf Marco fixiert ist, ist allerdings Marco selbst. Irgendwann fällt der Groschen, wenn auch leicht verspätet, selbst bei ihm. „Ich werd‘ da nix mehr zu sagen. Ich will net dadrüber reden. Dat geht keinen was an“, sagt er – und geht danach zu jedem einzelnen, um Meike vorsorglich oder nachträglich zu diskreditieren.

Aber genug vom Ärger im Paradies. Eigentlich sollen sich die Bachelor-Babes und Boys ja verlieben und nicht zoffen. Isabell lädt Filip zum Date ein. Den interessiert beim gemeinsamen Baden aber eigentlich nur ein Thema: dass sie schon im Playboy zu sehen war. „Also so ohne BH? Du hattest nichts an?“ Aufklärung für Anfänger.

Wilder geht es derweil im Pool der Villa zu. Da haben sich Jade und Serkan nach wenigen Stunden schon so gerne, dass im Wasser heftig gezüngelt wird. Was sich aus einem Wettauchen halt so ergibt. Natürlich inklusive doppeltem Nippelblitzer beim Auftauchen. Aber Serkan ist ein Gentleman und zubbelt den Badeanzug ungefragt wieder an die richtige Stelle. Zum Dank stellt Jade ihm später die Frage aller Fragen: „Du bist mein Teletubby – kannst du mein Tinky-Winky sein?“