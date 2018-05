Bachelor in Paradise 2018: Ewige Verliererin Saskia Atzerodt geht freiwillig

Düsseldorf Der Krieg der Rosen ist in die dritte Runde gegangen. Dabei buhlten die Damen um die Gunst der Herren. Doch nicht alles verlief reibungslos: Die Inselbewohner lieferten sich eine Schlacht mit Worten.

„Bachelor in Paradise“ – klar hört sich das besser an als „Junggeselle im Paradies“. Doch warum müssen dort eigentlich alle immer „chillen“, anstatt richtig altmodisch mal eine Runde in der Sonne zu „entspannen“? Aus dem Zählen des Wortes „chillen“ könnte man glatt ein Trinkspiel machen und wäre in innerhalb von zehn Sendeminuten im Ballermann-Modus.