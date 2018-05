Am 9. Mai 2018 startet der Ableger "Bachelor in Paradise" bei RTL. Dort bekommen Ex-Kandidaten aus etlichen "Bachelor-Staffeln" eine zweite Chance, die Liebe zu finden. 14 Kandidaten stehen nun fest.



Die Kandidaten der neuen Sendung "Bachelor in Paradise": Saskia (v.l.), Marvin, Christian, Oliver, Carolin, Lina, Johannes, Evelyn, Yeliz, Domenico, Pam, Philipp, Erika und Carina.