“Der Bachelor“ 2023 Welche zwei Frauen können Davids Mutter überzeugen?

Düsseldorf · Das Ende der 13. Staffel von „Der Bachelor“ ist in Sicht. In der vorletzten Folge lernen Angelina, Lisa und Chiara Davids Mutter kennen. Welche beiden Frauen überzeugen konnten und in der letzten Folge um Davids Herz kämpfen.

28.04.2023, 14:23 Uhr

25 Bilder „Der Bachelor“ – Wer ist raus, wer ist noch dabei? 25 Bilder Foto: RTL

Es ist so weit: Am 3. Mai flackert die letzte Folge der aktuellen Staffel von „Der Bachelor“ über die Bildschirme. Doch vorher steht noch das große Kennenlernen mit Davids Mutter und den Familien der drei Favoritinnen an. Werden Angelina, Lisa und Chiara dem prüfenden Blick von Davids wichtigster Bezugsperson standhalten? So laufen die Home-Dates Zuerst geht es für David nach Albstadt in Baden-Württemberg. Dort trifft er Angelinas Schwester und ihre beste Freundin, die ihn in lockerer Atmosphäre empfangen. Man merkt, dass sich David, der mit vielen Frauen aufgewachsen ist, sehr wohlfühlt. Die Stimmung ist ausgelassen und Angelina schwärmt in den höchsten Tönen vom Bachelor. Auch ihr Vater, dem ein Restaurant gehört, zeigt sich vom möglichen Schwiegersohn angetan. Nach dem Treffen verbringen David und Angelina leidenschaftliche Momente und es wird klar, dass es zwischen den beiden sehr intensiv knistert. Die Familie von Lisa trifft der Bachelor im brandenburgischen Michendorf. Dort lernt er Lisas Bruder und ihre beste Freundin kennen und wird herzlich begrüßt. Beim anschließenden Spaziergang mit Lisa wirkt David sehr entspannt und kann sich an der Seite der 32-Jährigen fallen lassen. Während die Stimmung zwischen Angelina und dem Bachelor von Leidenschaft geprägt ist, spürt man bei Lisa viel Vertrauen, Nähe und Tiefgang. Es ist fast so, als würde die bodenständige Kandidatin den Influencer erden. Wer gewinnt das Herz von „Bachelor“ David Jackson? Finalistinnen im Favoriten-Check Wer gewinnt das Herz von „Bachelor“ David Jackson? Im nordrhein-westfälischen Soest besucht David das Zuhause von Chiara. Dort nehmen ihn ihre Mutter, ihr Stiefvater und ihre beste Freundin im Empfang. Obwohl die verschneite Landschaft viel Romantik versprüht, ist die Atmosphäre zwischen David und Chiara überraschend distanziert. Beim Kennenlernen mit der Familie wirkt der Bachelor angespannt und auch beim Kuscheln im ehemaligen Kinderzimmer fehlt es an Romantik. Liegt es an der verspielten Einrichtung oder daran, dass David immer noch an Chiaras Absichten zweifelt? Die vorletzte Nacht der Rosen Das Kennenlernen mit Davids Mutter meistern dann alle drei Frauen mit Bravour. Mama Änni kann sich jede der Kandidatinnen an der Seite ihres Sohnes vorstellen und mag sich nicht zwischen Angelina, Lisa und Chiara entscheiden. Das muss der Bachelor dann selbst tun. Und so überreicht er in der vorletzten Nacht der Rosen zuerst Angelina und dann Lisa eine Rose. Hier geht es zur Bilderstrecke: „Der Bachelor“ – Wer ist raus, wer ist noch dabei?

(cwi)