Noch drei Kandidatinnen im Rennen : Anna, Nele oder Jana-Maria - wer hat die besten Chancen auf das „Bachelor“-Finale?

Düsseldorf Es geht auf die Zielgerade, nur noch drei Frauen sind beim Bachelor im Rennen. Es sind drei völlig unterschiedliche Charaktere. Wer könnte gewinnen? Wir wagen einen Ausblick und spoilern die Namen.

Drei Frauen sind noch im Rennen, Bachelor Dominik hat mit Anna, Nele und Jana-Maria die bekannte Qual der Wahl (die neueste Folge ist bei RTL+ immer eine Woche vor der Ausstrahlung im TV abrufbar, also läuft am Mittwochabend das Halbfinale bei RTL+, während im TV noch das Halbfinale zu sehen ist). Hier lesen Sie, was in Folge acht, dem Halbfinale, passiert ist. Wem er seine letzte Rose geben wird – unklar. Klar hingegen ist, dass die drei verbliebenen Frauen unterschiedlicher nicht sein könnten. Wir geben einen Überblick.