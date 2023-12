RTL-Datingshow Das sind „Die Bachelors“ 2024

Der 35-Jährige wird in der RTL-Ankündigung als „Familienmensch“ vorgestellt. Er arbeitet als Sales Manager in der Immobilien-Branche und lebt in Hamburg. Seine Hobbys sind Fitness, Crossfit und Calisthenics, Gesellschaftsspiele mit der Familie spielen, Spazieren und Skifahren. Klaus war bereits verlobt, ist seit einem Jahr Single und sucht jetzt im TV die große Liebe. Er träumt von einer eigenen Familie: „Frau, zwei Kinder, Haus im Grünen“, wie es in der RTL-Mitteilung heißt.