“Der Bachelor“ 2023 Tränen, Neid und und ein schmerzhafter Abschied

Zum ersten Gruppen-Date der Folge lädt der Rosenkavalier Angelina, Alyssa und Chiara ein. Und bittet das Trio, ihren persönlichen Lebensbaum zu basteln. Während die Frauen David von ihrer Vergangenheit erzählen, kommt es zu einigen vertrauten Momenten. Mehr passiert jedoch nicht. Auch beim Einzel-Date mit Chiara will nicht wirklich romantische Stimmung aufkommen. Und so bekommen am nächsten Tag Rebecca, Xenia, Leyla und Yolanda ihre Chance, den Bachelor bei einem Bootstrip durch den Dschungel zu verzaubern. Leider hinterlassen die Krokodile bei den Frauen mehr Eindruck als der Bachelor selbst.