“Der Bachelor“ - Folge 8 Drama in der Nacht der Rosen - hat sich diese Kandidatin selbst rausgekickt?

Nach so vielen schönen Momenten kommt es in der Nacht der Rosen zu einem folgenschweren Gespräch zwischen David und Rebecca. „Ich habe dir gesagt, dass es manche hier nicht ernst meinen“, so die 28-Jährige. Sie verdächtigt Chiara, David und die TV-Show zu missbrauchen, um berühmt zu werden. Der Bachelor wirkt von dieser Anschuldigung schockiert und aufgewühlt. Chiara hat vom Gespräch zwischen Rebecca und David Wind bekommen und spricht den Bachelor sofort an. Der versucht, den Vorwürfen auf den Grund zu gehen. Und scheint mit den Antworten zufrieden zu sein, denn am Ende der Folge bekommt Chiara eine weitere Rose.