Datingshow auf RTL Wann startet die neue „Bachelor“-Staffel?

Die Datingshow „Der Bachelor“ lief in den vergangenen Jahren immer ab Januar auf RTL. In diesem Jahr gibt es allerdings bislang noch keine Informationen zur neuen Staffel. Dass die Show fortgesetzt wird, steht aber schon fest. „Aktuell wird am Mittwochabend bei RTL gesungen („DSDS“), geflirtet wird 2023 erst später. Wann, werden wir zu gegebener Zeit bekannt geben“, teilte eine Pressesprecherin von RTL auf Anfrage unserer Redaktion mit. Auch, wer der Bachelor der 13. Staffel und damit Nachfolger von Dominik Stuckmann sein wird, soll noch bekannt gegeben werden.