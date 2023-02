Datingshow-Staffel startet Warum Bill Kaulitz für den neuen „Bachelor“ schwärmt

Update | Düsseldorf · Der „Bachelor“ verteilt jedes Jahr auf RTL Rosen – auch in 2023. Und in diesem Jahr kämpfen nicht nur die Damen um den Junggesellen. Warum auch Sänger Bill Kaulitz besonderes Interesse am neuen Bachelor hat.

03.02.2023, 13:45 Uhr

16 Bilder Das ist der RTL-„Bachelor“ 2023 16 Bilder Foto: Frank J. Fastner, RTL

Was Sie alles zum „Bachelor“ 2023 wissen müssen +++ 3. Februar +++ Model und Content Creator David Jackson ist der neue „Bachelor“ und hat damit die Qual der Wahl. In der neuen Staffel der RTL-Show muss er aus einer Horde attraktiver Kandidatinnen die Frau fürs Leben auswählen. Ginge es nach „Tokio Hotel“-Sänger Bill Kaulitz, stünden aber nicht nur Damen zur Auswahl. Der 33-Jährige verriet in seinem Podcast „Kaulitz Hills“, dass er den neuen Bachelor bereits kennenlernen durfte. "Wir mögen uns sehr, sehr gerne und ich finde den ganz toll. Ich wünsche dem da ne tolle Sendung", erklärt Bill seinem Zwillingsbruder Tom, mit dem er den Podcast betreibt. Und verrät, dass er Jackson durch die ProSieben-Show „Perfect Shot“ kennt, die Kaulitz 2021 moderierte. Das müssen Sie zum „Bachelor“ 2023 wissen Sendetermine, Livestream, Kandidatinnen Das müssen Sie zum „Bachelor“ 2023 wissen "Er war Kandidat bei mir und da haben wir uns direkt super gut verstanden und sind auch zusammen ausgegangen“; verrät der Sänger. Er habe direkt wieder Kontakt aufgenommen, als er von Jacksons Ernennung zum neuen Bachelor erfahren hat. Als Tom nachbohrt und wissen möchte, ob sein Bruder ein wenig für den Rosenkavalier schwärmt, antwortet der: "Jetzt wo er 'Bachelor' ist, denk ich mir so: 'Ach, schade. Vielleicht hätte ich mir den krallen sollen!“. Und er ergänzt: „Ich glaube, wenn ich das jetzt gucken werde, dass ich dann vielleicht ein bisschen eifersüchtig bin“. Zwillingsbruder Tom, der seit 2019 mit Supermodel Heidi Klum verheiratet ist, ermahnt Bill, sich lieber nicht in eine glückliche Beziehung einzumischen. "Aber nicht dazwischen funken. Nicht wieder glückliche Beziehungen kaputt machen. Das machst du nämlich auch gerne“, so der Gitarrist. 33 Bilder Das sind die Gewinner von „Bachelor“ und „Bachelorette“ 33 Bilder Foto: MG RTL D +++ 24. Januar +++ Endlich gibt es News zu der neuen Bachelor-Staffel. Es wurde verkündet, wer in diesem Jahr die Rosen vergeben wird. Es ist der 32-jährige Halb-US-Amerikaner David Jackson. Er ist gelernter Versicherungskaufmann, arbeitet aber als Content Creator und Model. Sind Dominik und die „Bachelor“-Gewinnerin noch ein Paar? Wichtige Frage nach dem Finale Sind Dominik und die „Bachelor“-Gewinnerin noch ein Paar? Jackson ist seit drei Jahren Single und nach eigenen Angaben mehr als bereit für „die eine Frau“ an seiner Seite. Der Halb-US-Amerikaner möchte endlich ankommen und das bedeutet für ihn auch: „Ich will endlich die richtige Person kennenlernen, mit der ich auch das Thema Familienplanung angehen kann.“ Hier erfahren Sie mehr über den neuen Bachelor. +++ 18. Januar +++ Die Datingshow „Der Bachelor“ lief in den vergangenen Jahren immer ab Januar auf RTL. In diesem Jahr gibt es allerdings bislang noch keine Informationen zur neuen Staffel. Dass die Show fortgesetzt wird, steht aber schon fest. „Aktuell wird am Mittwochabend bei RTL gesungen („DSDS“), geflirtet wird 2023 erst später. Wann, werden wir zu gegebener Zeit bekannt geben“, teilte eine Pressesprecherin von RTL auf Anfrage unserer Redaktion mit. Auch, wer der Bachelor der 13. Staffel und damit Nachfolger von Dominik Stuckmann sein wird, soll noch bekannt gegeben werden. Hier geht es zur Bilderstrecke: Das ist der RTL-„Bachelor“ 2023

(cwi/mba/joko)