“Der Bachelor“ 2023 Private Roomtour von David Jackson – so schön ist die Bachelor-Villa

Ein großer Pool, Garten und ein Schlafzimmer mit spektakulärem Blick auf den schier endlosen pazifischen Ozean: All das hat die Villa von David Jackson, dem Rosenkavalier der aktuellen Staffel „Der Bachelor“ zu bieten. Während der Dreharbeiten ist das zweistöckige Gebäude sein temporäres Zuhause. In einem Instagram-Video präsentiert der Bachelor mit einer kleinen Roomtour nun seine Lieblingsspots in der Residenz in Puerto Escondido, im Bundesstaat Oaxaca an der Westküste Mexikos.