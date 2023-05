„Der Bachelor“ Liebes-Überraschung beim Wiedersehen – das ist die neue Frau an Davids Seite

Angelina, die im Studio deutlich Abstand vom Bachelor hielt, ergänzte: „Ich hatte das Gefühl, es geht so weiter, wie es in der Show war. Er trifft die Entscheidungen. Das hat dann zwischen uns nicht gepasst“. Die wirklich große Bombe ließ sie aber erst im nächsten Satz platzen. „Das spielt ja jetzt sowieso keine Rolle mehr, weil er ja jetzt eine andere Dame an seiner Seite hat“, so die Albstädterin. Und die besagte Frau saß bereits im Studio und kuschelte sich verliebt an ihren Rosenkavalier: Lisa.