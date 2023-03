„Der Bachelor“ Wer bekommt den nächsten Kuss – und wer muss gehen?

In der vierten Folge von „Der Bachelor“ überrascht David Jackson die Kandidatinnen mit einer besonderen Herausforderung. In einer Videobotschaft fordert er die Frauen auf, die erste Rose selbst zu vergeben. „Welche Frau passt am besten zu mir?“, fragt David und sorgt so schlagartig für eifrige Diskussionen. Am Ende stimmen die Frauen ab und stellen dabei die Regel auf, dass keine der Kandidatinnen ihren eigenen Namen aufschreiben darf. Leyla bekommt die meisten Stimmen und so einen Freifahrtschein in die nächste Woche.