“Der Bachelor“ 2023 Spielt eine der „Bachelor“-Favoritinnen ein falsches Spiel?

Dass Davids Sorge nicht ganz unberechtigt ist, zeigte sich in Folge 2. Bei einem Einzeldate mit David gestand die ehemalige „The Mole“-Kandidatin Doreen, dass sie schon mal an einer TV-Show teilgenommen hat. Auch für Angelina ist die Fernsehlandschaft kein Neuland. Sie hatte 2021 am Dating-Format „Take Me Out“ teilgenommen. Im Gegensatz zu Doreen verriet die 28-Jährige David jedoch nichts davon.