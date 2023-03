Kuppel-Show auf RTL Von diesen Frauen verabschiedet sich „Der Bachelor“ in der ersten Folge

So wird in der diesjährigen Staffel unter anderem die abenteuerlustige Alyssa, die in Kapstadt und Lohr am Main wohnt, an der RTL-Datingshow teilnehmen. Die 36-jährige Marketing-Direktorin datete nach eigenen Angaben sogar schon US-Schauspieler Ryan Reynolds. Auch Angelina (28), für die „Langeweile [...] das Schlimmste“ ist, nimmt bei „Der Bachelor“ teil. Genauso wie Chiara (26), die zwar nicht flirten, dafür aber „ausgezeichnet provozieren“ kann, Colleen (27), die das Leben nimmt, wie es kommt, und Dahwi (23), die „all in“ gehen möchte, wenn der Bachelor der Richtige für sie ist.