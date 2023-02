Kuppel-Show auf RTL Von diesen Frauen verabschiedet sich „Der Bachelor“ in der ersten Folge

Taschentücher gezückt, Sekt kaltgestellt und ab auf die Couch - “Der Bachelor“ startet auf RTL. In der ersten Folge der 13. Staffel nimmt Rosenkavalier David Jackson die 23 Kandidatinnen in Mexiko in Empfang. Das erste Kennenlernen läuft holprig ab und viele Frauen wissen nicht so recht, über was sie mit dem 32-jährigen David sprechen sollen. „Tolles Kleid, tolle Farbe“ – „Schöne Augen“ – „Guckst du gerne „Spongebob“?“)