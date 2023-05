Vom Sonnyboy zur Schlaftablette Warum es der aktuellen „Bachelor“-Staffel an Spannung fehlt

Tränen, Drama, Zickenterror und ganz große Gefühle - so kennen wir die RTL-Show „Der Bachelor“. In den bisherigen 13 Staffeln wurde geknutscht und gestichelt, was das Zeug hält. Offensichtlich ganz normal, wenn ein Rudel liebestoller Kandidatinnen versucht, das Herz eines attraktiven Junggesellen zu erobern. Oder zumindest die Chance zu ergattern, das eigene Gesicht medienwirksam in die Kamera zu halten. Dass solch ein TV-Format nicht unbedingt nach dem Deutschen Fernsehpreis schreit, sollte jedem klar sein.