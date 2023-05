“Der Bachelor“ 2023 Tränen und geplatzte Träume beim „Bachelor“-Finale

Schnell wird klar, dass die Atmosphäre zwischen David und Lisa zwar sehr vertrauensvoll ist, dass an vielen Stellen aber nicht so wirklich Leidenschaft aufkommen will. Und auch Lisa ist eher zurückhaltend, wenn es um ihre Gefühle für David geht. „Gefühle sind schon da“, so die 32-Jährige. Trotzdem verbringen die beiden die Nacht zusammen und machen am nächsten Tag zum ersten Mal nebeneinander auf.