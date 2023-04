Finalistinnen im Favoriten-Check Wer gewinnt das Herz von „Bachelor“ David Jackson?

Und so schickte er Chiara trotz der schwerwiegenden Vorwürfe eine Runde weiter, während Rebecca die Show verlassen musste. Chiara konnte David von ihren guten Absichten überzeugen und bedankte sich für das Vertrauen mit einem leidenschaftlichen Kuss im Regen. Trotzdem stehen die Vorwürfe immer noch im Raum und man merkt dem Bachelor an, dass es in ihm brodelt. Gut möglich, dass Chiaras Fassade beim Kennenlern-Date mit Davids Familie bröckelt und Schwester Charlene ihrem Bruder ins Gewissen redet.