Datingshow auf RTL+ Neue „Bachelor“-Staffel gestartet – erste Kandidatinnen sind raus

Der 32 Jahre alte David Jackson (früher Versicherungskaufmann, jetzt Influencer) ist in diesem Jahr der Titelträger. Und das dürfte auch schon alles sein, was sich im Vergleich zur letzten Staffel – und allen anderen davor – verändert hat. Auch in Staffel 13 beginnt die Show so, wie sie immer beginnt: mit dem Schaulaufen der Kandidatinnen auf dem roten Teppich und holprigem Kennlern-Smalltalk. („Du siehst so gut aus“ – „Tolles Kleid, tolle Farbe“ – „Schöne Augen“ – „Guckst du gerne „Spongebob“?“). Altersangaben werden ausgetauscht und Infos zum Beruf. Kandidatin und „Spongebob“-Fan Leyla (26) aus Frankfurt betreibt eigenen Angaben zufolge beispielsweise „einen Online-Shop mit Wimpern“.