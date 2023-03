Liebe unter Palmen An diesen Orten wurde „Der Bachelor“ 2023 gedreht

Die aktuelle „Bachelor“-Staffel wurde in Puerto Escondido im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca gedreht, wie eine Sprecherin des Senders unserer Redaktion sagte. Ein weiterer Drehort war Oaxaca de Juárez, die Hauptstadt des gleichnamigen Bundesstaates in Mexiko. Die beiden Städte feierten damit ihre Premiere in dem Datingshow-Format – doch auch in den Vorjahren wurde schon in Mexiko gedreht.