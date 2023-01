Datingshow bei RTL RTL gibt neuen Bachelor für diesjährige Staffel bekannt

Der 32-Jährige aus Stuttgart gibt sich besonders gefühlvoll: Im Interview mit RTL erklärt er: „Ich bin mit sehr viel Liebe groß geworden." Zu verdanken habe er das drei besonderen Menschen, mit denen er aufgewachsen ist: seiner Mutter sowie seinen Schwestern. „Alles, was mich heute ausmacht, habe ich diesen drei Frauen zu verdanken", so der Stuttgarter. „Ehrlichkeit, Offenheit, Empathie, Einfühlungsvermögen. Dass man zuhört, um verstehen zu wollen. Das sind so Dinge, die ich in mir trage“, wird der Bachelor zitiert. Diese Eigenschaften suche er auch bei einer Partnerin.