RTL-Show Das erwartet Sie in der neuen Bachelor-Staffel

Auch in Staffel 13 beginnt die Show so, wie sie immer beginnt: mit dem Schaulaufen der Kandidatinnen auf dem roten Teppich und holprigem Kennlern-Smalltalk. Wie im Ankündigungsvideo von RTL zu sehen ist, wird in den kommenden Folgen kräftig gefeiert, geflirtet und geküsst. Der Bachelor und die Kandidatinnen kommen sich in Mexiko immer näher, im Sonnenuntergang und mit toller Aussicht auf das Meer fängt es an zu knistern. Und zwischen den Kandidatinnen wird es wieder hitzig. „Oh Gott, jetzt lecken die hier rum“, ist von einer Teilnehmerin zu hören, als der Rosenkavalier scheinbar eine andere Frau in der Villa küsst.