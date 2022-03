„Bachelor“-Realität in Folge 8 : Nur geküsst kommt man ins Finale

Im Halbfinale beim Bachelor küsst Dominik Stuckmann seine Favoritinnen und wirft die Kandidatinnen raus, mit denen er noch nicht intim war. Und mit seiner Mutter spricht er über die Zärtlichkeiten mit den Kandidatinnen.

Wann stellt man der eigenen Mutter seine Freundin vor? Kurz vor dem Zusammenkommen, kurz nach dem Start der Beziehung oder dann, wenn es sich alles etwas eingegroovt hat? Bachelor Dominik Stuckmann macht in der neuesten Folge (abrufbar bei RTL+) gleich Nägel mit Köpfen und schickt alle übriggebliebenen fünf Kandidatinnen zu seiner Mutter. Damit die aber weiß was Sache ist, stellt Dominik vorher noch eine Sache klar, nicht, dass es zu Missverständnissen zwischen ihm und seiner Mutter kommt. „Ich habe nicht mit Frauen ineinander sondern nur nebeneinander geschlafen,“, sagt er und nimmt damit Bezug auf das Geschehen in der vorherigen Folge, als er Kandidatin Anna zum Übernachten in der Junggesellen-Villa einlud. Aber da wurde nur nebeneinander geschlafen, wissen wir jetzt, nicht miteinander. Außerdem verrät er, dass er „nur mit vier Frauen geknutscht“ habe, was für seine Mutter völlig in Ordnung ist.

Jetzt sitzen also Christina, Chiara, Nele, Jana-Maria und Anna bei ihr und müssen peinliche Gespräche führen. Fragen wie „Ihr sucht einen Partner, mit dem ihr euch die Zukunft vorstellen könnt?“ sind die Spitze des Eisbergs. Es wirkt alles etwas versteift.

Foto: RTL 26 Bilder "Der Bachelor" 2022: Wer ist raus? Und wer ist noch dabei?

Doch Mama hat natürlich einen Rat für ihren Sohn: „Vom Gefühl her, was zu dir vom Wesen am besten passen würde, das ist die Jana-Maria, das ist die Nele und das ist die Christina." Und so kommt es, wie es kommen muss: Dominik wirft direkt nach dem „Date“ mit seiner Mutter Chiara aus dem Rennen.

Danach plätschert die Folge weiter. Vier Einzeldates gibt es, bei denen Christina das mit Abstand Christina mieseste erwischt. Während Dominik nämlich mit Nele zuerst gemeinsam kocht und auf einer Couch schmust, mit Jana-Maria einen Wellness-Tag mit viel nackter Haut und Zärtlichkeiten, und mit Anna in seiner Villa den Sonnenuntergang genießt, geht er mit Christina „nur“ am Strand shoppen. Ziemlich langweilig, zudem knistert es zwischen beiden nicht und mit den anderen drei Frauen wurde Dominik auch schon deutlich intimer – küssend – als mit ihr. Die Kandidatin Christina kann einem da eigentlich nur leid tun, erst recht, als sich Dominik in den Einzelstatements über ihre Kontrahentinnen äußert. Jana-Maria mache ihn mit ihren sexuellen Andeutungen komplett wuschig (kein Wunder, sie biederte sich auch beim Wellness-Date ziemlich an, machte ihm klar, sie wolle über ihn herfallen, wenn die Kameras aus sind). Über Nele sagt er: „Mein Herz schlägt schneller. Wenn ich an Nele denke, denke ich, was 'ne geile Frau, Mann". Und bei Anna ist Hopfen und Malz beim Bachelor eh schon verloren. Er ist hin und weg: „Ich brenn‘ für Anna. Heute kam mir gar keine andere in den Kopf. Ich entwickle Gefühle für Anna, ich kann das auch nicht verstecken“. Da kann Christina, deren zärtlichstes Erlebnis mit dem Bachelor nur das Händchenhalten war, eigentlich nur verlieren. Das ist ihr auch klar. „Hätten wir ein anderes Date gehabt, dann hätte ich ihn auch gerne geküsst.“ Jetzt muss sie nach Hause – ungeküsst. So ist das Leben.