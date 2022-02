„Schlimmstes Date ever“ im Sarg : Kandidatinnen müssen Abschied von „totem“ Bachelor nehmen

Foto: RTL 14 Bilder Das passiert in Folge fünf des Bachelor

Düsseldorf In der fünften Folge des „Bachelor“ auf RTL kommt es zu einem merkwürdigen Date, natürlich Streitereien und am Ende wird auch noch geknutscht. Die Stimmung ist eher mau.

Ob so ein Date im normalen Leben jemals stattfinden würde? Was in der neuesten Folge des „Bachelor“ auf RTL passiert, ist schwere Kost und lässt nicht nur einige Kandidatinnen völlig verdutzt zurück. Die Frage steht im Raum: Was haben sich die Macher der Sendung nur dabei gedacht und warum lässt es der Bachelor Dominik Stuckmann zu. Fragen über Fragen – Antworten gibt es nur wenige.

In Mexiko lädt Dominik einige Damen zum Gruppendate. Und da hat er sich etwas überlegt, beziehungsweise die Produzenten der Erfolgssendung, die nun mittlerweile in der 12. Staffel angekommen ist und noch immer Top-Quoten verbucht. Was tut man in Mexiko? Den Tag der Toten feiern, den „Dia de Muertos“. Mit geschminkten Gesichtern, typischen mexikanischen Accessoires und einem Sarg. Ja, einem Sarg. „Alle Menschen in Mexiko feiern das Zusammensein mit den Toten. Das ist auch ein Tag, wo man den Toten etwas mit auf den Weg geben will, was man vielleicht in der Vergangenheit vergessen hat. Diese Situation wollen wir heute nutzen, denn heute bin ich tot“. Zack. Die eingeladenen Frauen müssen also vom vermeintlich toten Dominik Abschied nehmen, während er in einem Sarg liegt. Das tun sie dann auch brav und sagen ihm, wie toll er doch ist, dass sie mehr Zeit mit ihm verbringen möchten. Bei Christina ist diese Aufgabe aber sehr bitter aufgestoßen: „Am liebsten wäre ich im Erdboden verschwunden. Wenn man mich fragen würde, was das schlimmste Date ever ist, hätte ich das genommen.“ Sie hadert, ob sie ihm nicht einfach sagen soll, wie schwachsinnig diese Idee ist, zeigt dann aber trotzdem Nerven und macht beim bittersüßen „Todesspiel“ mit. Bitter ist übrigens auch Dominiks Reaktion auf die mitunter emotionalen Geständnisse der Kandidatinnen. „Sehr passende Worte, du wirst von Mal zu Mal interessanter“, oder „das hast du schön gesagt“ oder „Ich fand es super, wie sie es mir tot gesagt hat“. Aha. Ein glorreiches Gruppendate, das sicher in die Historie der Kuppelshow eingehen wird.

Die Stimmung ist also angespannt und wird auch in Folge fünf durch das Verhalten von Dominik nicht wirklich besser. Zum einen sorgt ein Armband, das er Jana-Maria in Folge eins geschenkt hat, für Streit. Denn die Kontrahentinnen sind sauer über dieses besondere Erinnerungsstück. Zum anderen knutscht er munter weiter, dieses Mal knöpft er sich Kandidatin Emily vor, die er während eines Raketenfeuerwerks knutscht.

Das wiederrum kommt nicht besonders gut bei Anna an, die bekanntlich Gefühle für Dominik hegt, ihn aber noch nicht geküsst hat. Sie ist sauer: „Diese Nummer [der Kuss mit Emily, Anm. d. Red.] jetzt ist völlig in your face.“ Im Gespräch bei der Nacht der Rosen macht er ihr aber deutlich, dass er sie noch immer auf dem Radar hat und sagt anschließend zu den Kameras: „Wir sind an einem weiten Punkt, auch wenn der kack Kuss noch nicht gefallen ist.“ Dafür hat er eben mit drei anderen Frauen bisher herumgeknutscht: Nele, Jana-Maria und jetzt Emily.