RTL-Kuppelshow : Das passiert in der dritten Folge von „Der Bachelor“

Foto: RTL 24 Bilder Das sind die Kandidatinnen beim „Bachelor“ 2022

Düsseldorf Dominik Stuckmann ist „Der Bachelor“ 2022 und sucht in Mexiko nach der großen Liebe. Was er mit den 22 Kandidatinnen erlebt, sehen Fernsehzuschauer seit dem 26. Januar.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

+++ 9. Februar ++

In der dritten Folge „Der Bachelor“ passiert etwas, das immer ein Meilenstein in der Show ist: Der erste Kuss. Kandidatin Nele ist die Glückliche. Oder nicht? Unser Autor ist jedenfalls nicht überzeugt. Warum - und was sonst noch in Folge drei passiert ist - fasst Tim Kronner zusammen.

+++ 3. Februar +++

Für Giannina Parrilla endete die zweite Nacht der Rosen mit der Heimfahrt. Die 22-Jährige aus Viersen konnte in der kurzen Zeit leider nicht das Herz des Bachelors erobern. Das deutete sich schon an, als Dominik mehrere Frauen zu Dates einlud, Giannina jedoch nicht. Sie sagt: „Ich war nicht überrascht, da bei seiner frühen Frage nach der Familienplanung für mich doch schnell klar war, dass das nicht passen kann.“

+++ 2. Februar +++

In der zweiten Folge des Bachelors auf RTL wird direkt gezeigt, wie Gott Dominik schuf. Am Strand hat er ein Date mit Jana-Maria in Badekleidung. Von ihrer Figur ist der Bachelor total angetan. „Heiliger Bimbam, ich glaube, da haben die Götter auch ein Auge drauf geworfen. Ich habe schon gesehen, dass sie Rundungen hat, aber solche Rundungen uiuiuiuiuiui“, sagt er. Das kam bei den Zuschauern nicht ganz so gut an.

+++ 26. Januar +++

Am Abend geht „Der Bachelor“ in eine neue Runde. In der Auftaktfolge lernt TV-Beau Dominik Stuckmann seine 22 potenziellen Herzdamen kennen. Vorab war die erste Folge im Internet zu sehen.

Foto: MG RTL D 33 Bilder Die Gewinner der letzten Staffeln "Bachelor" und "Bachelorette"

+++ 19. Januar +++

+++++ 10. Januar 2022 +++++

Auch eine Kandidatin aus Viersen will das Herz von Dominik Stuckmann erobern

Viersenerin Giannina Parrilla tritt im Kampf um die letzte Rose in der 12. Staffel „Der Bachelor“ an. Hier erfahren Sie mehr über die 22-Jährige.

+++++ 7. Januar 2022 +++++

Diese 22 Kandidatinnen buhlen um das Herz von RTL-„Bachelor“ Dominik Stuckman

Dominik Stuckmann ist der Bachelor 2022. Wer sind die 22 Damen, die das Herz des Rosenkavaliers erobern wollen? Und welche Strategien verfolgen sie? Eine Übersicht in Bildern.

+++++ 1. Januar 2022 +++++

Sendetermine, Kandidatinnen, Übertragung: Was man zum „Bachelor“ 2022 alles wissen muss

Die neue Staffel von „Der Bachelor“ startet am 26. Januar. 22 Frauen wollen das Herz von Dominik Stuckmann erobern. Hier finden Sie alle Infos rund um die Show.

+++++12. Dezember 2021+++++