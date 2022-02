RTL-Kuppelshow : Das passiert in der zweiten Folge von „Der Bachelor“

Düsseldorf Dominik Stuckmann ist „Der Bachelor“ 2022 und sucht in Mexiko nach der großen Liebe. Was er mit den 22 Kandidatinnen erlebt, sehen Fernsehzuschauer seit dem 26. Januar.

In der zweiten Folge des Bachelors auf RTL wird direkt gezeigt, wie Gott Dominik schuf. Am Strand hat er ein Date mit Jana-Maria in Badekleidung. Von ihrer Figur ist der Bachelor total angetan. „Heiliger Bimbam, ich glaube, da haben die Götter auch ein Auge drauf geworfen. Ich habe schon gesehen, dass sie Rundungen hat, aber solche Rundungen uiuiuiuiuiui“, sagt er. Das kam bei den Zuschauern nicht ganz so gut an.