Nach Entscheidung beim „Bachelor“ 2022 : Ist Bachelor Dominik noch mit seiner Auserwählten zusammen?

Bachelor Dominik Stuckmann entschied sich im Finale für Anna. Foto: RTL

Düsseldorf Achtung, Spoiler: Die Rosen bei „ Der Bachelor“ in diesem Jahr sind verteilt. Wir verraten hier, wer das Finale gewonnen und ob der Bachelor noch mit seiner Auserwählten zusammen ist. Achtung, Spoiler!

+++ 24. März +++

Nach dem Finale gibt es vor allem eine Frage zu klären: Ist Bachelor Dominik auch nach der Sendung noch mit seiner Auserwählten Anna zusammen? Wie jedes Jahr lädt Moderatorin Frauke Ludowig dazu die Teilnehmerinnen, die Gewinnerin und den Bachelor der diesjährigen Staffel zu einer Wiedersehensshow ein. Dort geben Anna und Dominik preis, wie es mit ihnen nach der Show weiterging.

Für die beiden ist die Sache aber natürlich klar. So gibt Bachelor Dominik Stuckmann an, dass er und Anna seit dem Finale fast ununterbrochen Zeit verbringen und seine Auserwählte fügt hinzu: „Wir sind sehr, sehr glücklich, sehr, sehr verliebt und ich könnte mir keinen Besseren vorstellen.“ Eine echte Seltenheit, haben sich doch die Bachelor-Gewinner-Paare der letzten Staffeln allesamt nach der Sendung getrennt.

Finalistin Jana-Maria lässt sich die Enttäuschung in der Wiedersehens-Show nicht anmerken und erzählt, nach ein paar Tagen schon wieder über Dominik hinweg gewesen zu sein. „Ich verlieb mich sehr schnell, aber ich ent-verlieb mich auch sehr schnell.“, sagt sie über ihre Gefühle zu Dominik.

+++23. März +++

Die Entscheidung ist gefallen, die letzte Rose bei der RTL-Kuppelsendung „Der Bachelor“ ist verteilt. Kandidatin Anna Rossow hat in der letzten Folge, die seit dem 23. März 2022 auf RTL+ abrufbar ist, die letzte Rose erhalten und setzte sich damit im Finale gegen ihre Konkurrentin Jana-Maria Herz durch. Das Finale ist erst in der kommenden Woche im TV zu sehen. „Ich habe mich so in dich verliebt, oh mein Gott!“, sagte Bachelor Dominik Stuckmann seiner Auserwählten. Bitter verlief das Finale für Jana-Maria Herz, die sich in den zehn Folgen als Favoritin und Herzdame Nummer 1 hervorgetan hatte. „Ich will dich in meinem Leben haben, es fühlt sich gut an und man kann sich alles vorstellen“, sagte sie in der letzten Folge. „Sie hat so eine krasse Anziehungskraft, ich würde sie am liebsten umarmen und nie mehr loslassen“, hieß es vom Bachelor in der letzten Ausgabe der Kuppelshow. Das hat am Ende dann aber doch nicht gereicht.

+++ 23. März +++

Im Halbfinale, das am Mittwoch, 23. März 2022, bei RTL ausgestrahlt wird, stehen nun die Dreamdates für die zu dem Zeitpunkt noch verbliebenen Kandidatinnen Nele, Anna und Jana-Maria an. Und wie es eben beim Bachelor abläuft, ließ sich Bachelor Dominik Stuckmann es sich nicht nehmen und lud die Frauen auch zum Übernachtungsdate ein. Das Motto der Dreamdates in diesem Jahr: „Hoch hinaus“.

Den Beginn machte Nele, ihr Dreamdate mit Bachelor Dominik Stuckmann begann am Pool bei Kerzenschein und Sekt. Am nächsten Tag stand für die beiden ein Ausflug im Heißluftballon auf dem Programm. Von Nele gab es sogar einen Liebesbrief für den Rosenkavalier.

Danach war Anna an der Reihe. Sie verbrachte ebenfalls die Nacht mit dem Bachelor, beide tauschten „intensive Umarmungen“ aus. Über sie sagt Dominik: „Du bist die Einzige, die es schafft, mein Herz höher schlagen zu lassen.“ Das letzte Dreamdate bekam Jana-Maria. Zusammen mit Bachelor machte sie einen Rundflug in einem kleinen Flugzeug. Auch sie kamen sich näher.

Zum Schluss musste Nele die Koffer packen, der Bachelor verteilte die Rosen an ihre Konkurrentinnen. Seine Begründung: Sie habe sich ihm nicht genug geöffnet. Man darf jetzt also gespannt sein, wer das Finale und das Herz von Dominik am Ende gewinnt.

+++16. März +++

Die Entscheidung ist gefallen. Im diesjährigen Finale der RTL-Kuppelshow „Der Bachelor“ stehen Anna und Jana-Maria. In der Folge, die eine Woche vor Ausstrahlung im linearen Fernsehen bei RTL, vorab bei RTL+ zu sehen ist, entschied sich Junggeselle Dominik Stuckmann gegen Kandidatin Nele und hatte keine Rose für sie übrig. Diese Entscheidung war eigentlich zu erwarten, hatte Bachelor Dominik in den vorherigen Folgen intensivee Bindungen zu Anna und Jana-Maria aufgebaut. Doch nach drei Dreamdates mit seinen Auserwählten, traf Dominik die Entscheidung. Ausschlaggebend für den Rauswurf sei auch gewesen, dass der Funke zwischen ihm und Nele bisher nicht richtig übergesprungen sei, gab der Bachelor bei seiner Entscheidung bekannt. Nun buhlen im Finale, das in der kommenden Woche bei RTL+ ausgestrahlt wird, Anna und Jana-Maria um die letzte Rose. Hier lesen Sie unseren Favoritinnencheck, welche Kandidatin im Finale gewinnen könnte.

+++ 14. März +++

In Folge 8 musste sie - kurz vor dem Finale - gemeinsam mit Chiara die Sachen packen und die Heimreise antreten. Nun hat Ex-Bachelor-Kandidatin Christina Nicolardi gegenüber „Promiflash“ über ihre Reise durch die TV-Kuppelshow gesprochen. Besonders das Sargdate aus Folge vier blieb Christina im Gedächtnis: „Das Date war für mich das schlimmste Date“. Wir einnern uns: In Folge fünf lud Bachelor Dominik zu einem Date am Sarg ein, die Frauen mussten ihm eine letzte Botschaft mit auf den Weg geben und sich emotional von ihm verabschieden.

Viel Spaß hingegen hätte ihr das Telenovela-Date bereitet, indem sie mit anderen Kandidatinnen witzige TV-Szenen nachgedreht hatte. Christina: „Das Telenovela-Date habe ich wiederum sehr genossen, da es mir unglaublich viel Spaß bereitet hat und ich das Gefühl hatte, dass wir alle über uns lachen und die Zeit mit ihm genießen konnten“. In Folge 8 war Christina ausgeschieden, völlig nachvollziehbar, wenn man sich die Taktik von Dominik anschaut. Denn nur Kandidatinnen stehen im Finale, die er vorher geküsst hat. Da blieb für Christina nicht den Hauch einer Chance. Was sie zu ihrem Ausscheiden sagt, ist noch nicht bekannt, schließlich wird die neueste Folge erst am Mittwoch, 16.3 auch im linaren Fernsehen bei RTL ausgestrahlt.

+++ 10. März +++

In Folge 8, die seit Mittwoch 9. März bei RTL+ zu sehen ist, steht das Viertelfinale an: Die letzten fünf verbliebenen Frauen lernen Dominiks Mutter kennen und schon kurz danach muss Chiara ihre Koffer packen. Für die übrigen vier ging es auf ein Einzeldate. Am Schluss vergibt Bachelor Dominik Stuckmann keine Rose an Christina und Chiara. Anna, Jana-Maria und Nele ziehen ins Halbfinale ein und können sich auf die Dreamdates freuen.

+++ 9. März +++

Heute Abend kommt Folge 7 im TV. Dann wird es zwischen dem Bachelor Dominik Stuckmann und einer Kandidatin besonders spannend. Schon in einem kurzen Clip auf Instagram wird deutlich, wie nervös der Bachelor vor dem Date ist. Lässt sie ihn sitzen? Wie das Date schließlich ausgeht, werden wir heute Abend erfahren.

+++ 7. März +++

In Folge 7 wird gemeinsam am Strand gecampt, doch zu nächtlichen Besuchen kommt es nicht. Dafür wird wieder geküsst, gestritten und auf Zuwendung gehofft. Warum ein Geburtstagskind einen Korb bekommt und welche Kandidatinnen rausfliegen, fasst Julia-Marie Schüßler zusammen.

+++ 2. März +++

In Folge 6 müssen Kandidatinnen Szenen einer lateinamerikanischen Telenovela nachspielen – aber auch abseits des Drehbuches gibt es wieder filmreifes Drama bei der Kuppelshow. Natürlich stellt sich bereits jetzt die Frage: Welche Dame wird die letzte Rose bekommen? Wolfram Goertz hat eine Wunschkandidatin, sieht für sie aber wenig Chancen. Unser Autor hat die aktuelle Folge zusammengefasst.

+++ 23. Februar +++

Folge 5 lässt die Zuschauer etwas ratlos zurück. In Mexiko will Bachelor Dominik Stuckmann den „Dia de los Muertos“ - den Tag der Toten - ganz besonders feiern. Was er, beziehungsweise RTL, sich da ausgedacht hat, mutet aber etwas seltsam an. Die Frauen sollen bei einem Gruppen-Date Abschied von ihm nehmen - der Bachelor liegt dazu in einem Sarg. Wie sie diese Idee fanden und wer in dieser Folge keine Rose bekommt, hat Marcel Jarjour zusammengefasst.

+++ 16. Februar +++

RTL verkündet auf Instagram, dass sich die TV-Ausstrahlung am Mittwochabend verzögern wird. Der Sender zeigt um 20.15 Uhr ein „RTL Aktuell Spezial“ zu den Corona-Lockerungen im Anschluss an die Ministerpräsidentenkonferenz. „Die Bachelor-Folge startet deswegen 15 Minuten später als gewohnt“, teilt RTL mit. Los geht es dann also ausnahmsweise erst um 20.30 Uhr.

+++ 15. Februar +++

In der vierten Folge hat der Bachelor besonders auf zwei Frauen ein Auge geworfen - aber er küsst nur eine von ihnen. Denn plötzlich stellt der Bachelor fest: Dem Küssen wird eine übertriebene Wichtigkeit zugeordnet. Eine andere Kandidatin hingegen warf freiwillig das Handtuch. Wer das war und was sonst noch so passiert ist, fasst Julia-Marie Schüßler zusammen.

+++ 9. Februar ++

In der dritten Folge „Der Bachelor“ passiert etwas, das immer ein Meilenstein in der Show ist: Der erste Kuss. Kandidatin Nele ist die Glückliche. Oder nicht? Unser Autor ist jedenfalls nicht überzeugt. Warum - und was sonst noch in Folge drei passiert ist - fasst Tim Kronner zusammen.

+++ 3. Februar +++

Für Giannina Parrilla endete die zweite Nacht der Rosen mit der Heimfahrt. Die 22-Jährige aus Viersen konnte in der kurzen Zeit leider nicht das Herz des Bachelors erobern. Das deutete sich schon an, als Dominik mehrere Frauen zu Dates einlud, Giannina jedoch nicht. Sie sagt: „Ich war nicht überrascht, da bei seiner frühen Frage nach der Familienplanung für mich doch schnell klar war, dass das nicht passen kann.“

+++ 2. Februar +++

In der zweiten Folge des Bachelors auf RTL wird direkt gezeigt, wie Gott Dominik schuf. Am Strand hat er ein Date mit Jana-Maria in Badekleidung. Von ihrer Figur ist der Bachelor total angetan. „Heiliger Bimbam, ich glaube, da haben die Götter auch ein Auge drauf geworfen. Ich habe schon gesehen, dass sie Rundungen hat, aber solche Rundungen uiuiuiuiuiui“, sagt er. Das kam bei den Zuschauern nicht ganz so gut an.

+++ 26. Januar +++

Am Abend geht „Der Bachelor“ in eine neue Runde. In der Auftaktfolge lernt TV-Beau Dominik Stuckmann seine 22 potenziellen Herzdamen kennen. Vorab war die erste Folge im Internet zu sehen.

+++ 19. Januar +++

+++++ 10. Januar 2022 +++++

Auch eine Kandidatin aus Viersen will das Herz von Dominik Stuckmann erobern

Viersenerin Giannina Parrilla tritt im Kampf um die letzte Rose in der 12. Staffel „Der Bachelor“ an. Hier erfahren Sie mehr über die 22-Jährige.

+++++ 7. Januar 2022 +++++

Diese 22 Kandidatinnen buhlen um das Herz von RTL-„Bachelor" Dominik Stuckman

Dominik Stuckmann ist der Bachelor 2022. Wer sind die 22 Damen, die das Herz des Rosenkavaliers erobern wollen? Und welche Strategien verfolgen sie? Eine Übersicht in Bildern.

+++++ 1. Januar 2022 +++++

Sendetermine, Kandidatinnen, Übertragung: Was man zum „Bachelor" 2022 alles wissen muss

Die neue Staffel von „Der Bachelor“ startet am 26. Januar. 22 Frauen wollen das Herz von Dominik Stuckmann erobern. Hier finden Sie alle Infos rund um die Show.

+++++12. Dezember 2021+++++

Dominik Stuckmann ist der neue Bachelor