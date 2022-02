Kuppelshow bei RTL : „Der Bachelor“ - Sendetermine im TV und Stream

Düsseldorf „Der Bachelor“ geht in eine neue Runde. Dieses Mal verteilt Dominik Stuckmann Rosen in Mexiko. Alle Informationen zum Staffel-Start, den Sendezeiten und den Streaming-Möglichkeiten im Überblick.

Die zwölfte Staffel „Der Bachelor“ steht in den Startlöchern. Bei der RTL-Kuppelshow verleiht in diesem Jahr der 30 Jahre alte Dominik Stuckmann die Rosen an die 22 Kandidatinnen. Reality-TV-Fans können sich wieder auf mehrere Wochen Unterhaltung freuen. Wann und wo sie die Sendung sehen können, erfahren Sie hier.