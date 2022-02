Sendetermine, Kandidatinnen, Übertragung : Was man zum „Bachelor“ 2022 alles wissen muss

Was man zum „Bachelor“ 2022 alles wissen muss

Düsseldorf Die neue Staffel von „Der Bachelor“ startet am 26. Januar. Dieses Mal verteilt IT-Specialist Dominik Stuckmann die Rosen. Hier finden Sie alle Infos rund um die Show.

Zickenkrieg und romantische Dates im Kampf um die letzte Rose – bei der RTL-Kuppel-Show „Der Bachelor“ geht zum zwölften Mal ein Junggeselle auf die Suche nach der großen Liebe. Dieses Mal in Mexiko . Alle Infos zur neuen Staffel.

Start und Sendetermine von „Der Bachelor“ 2022

Die erste Folge von „Der Bachelor“ läuft am Mittwoch, 26. Januar 2021, um 20.15 Uhr auf RTL und bei RTL+. Auf RTL+ ist die erste Folge bereits eine Woche vorab abrufbar.

Wer ist der Bachelor 2022?

Der neue Bachelor heißt Dominik Stuckmann, ist 29 Jahre alt und nennt Frankfurt am Main und Gran Canaria sein Zuhause. Stuckmann ist Unternehmer und arbeitet als IT-Specialist. In der Show sucht er seine große Liebe. Single ist er seit neun Monaten. „In den letzten Monaten war ich sehr zurückgezogen und bin jetzt einfach wieder Feuer und Flamme, raus in die Welt zu gehen. Ein super Abenteuer, auf das ich richtig Bock habe“, sagt der 29-Jährige. Seine Partnerin sollte warmherzig, optimistisch, spontan, abenteuerlustig und zielstrebig sein, sagt er. Ein gemeinsamer Freundeskreis, gemeinsame Reisen, aber auch genügend Freiraum – das wünscht sich der Bachelor.