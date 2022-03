„Bachelor“-Halbfinale : Albtraumdates mit Dominik

Das Halbfinale von „Der Bachelor“ hat wenige Überraschungen, dafür große Enttäuschung zu bieten. Dominik Stuckmann gibt einer Favoritin den Laufpass.

Von Julia-Marie Schüßler

Die Dreamdates bei „Der Bachelor“ sollen zum Träumen schön sein. Gedatet wird vor malerischen Kulissen, himmlische Ausflüge stehen auf dem Programm, Nächte in luxuriösen Kingsize-Betten sind Pflicht. In der aktuellen Folge bringen diese besonderen Treffen den Zuschauer zwar gedanklich in andere Sphären – allerdings nicht im positiven Sinne. Der Trash-Fan schweift ab und das aus purer Langeweile. Träumen von einem besseren Halbfinale ist angesagt.

Das Motto der vorletzen Folge „Der Bachelor“ 2022 lautet: „Hoch hinaus“. Die bessere Option wäre wohl gewesen: „Same same but different“. Denn jedes Date ist gleich, nur irgendwie anders gleich. So dürfen Nele, Anna und Jana-Maria nacheinander mit dem Bachelor – wie überraschend – durch die Luft fliegen. Den Anfang macht Nele. Dominik will unbedingt wissen, „wie das Gefühl ist, wenn du morgens neben ihr aufwachst“. Klar, denn wie gesagt: Übernachtungen sollten bei den Dreamdates schon drin sein.

Bei Nele läuft‘s aber ein bisschen anders. Viel Blabla über die lange Reise der beiden und peinliches Schweigen ziehen ihre Sendezeit wie Kaugummi. Natürlich müssen die Gespräche in einem Pool und mit Sekt stattfinden, natürlich bleibt Nele über Nacht – in einer „superschönen Suite, in einem richtig krassen Hotel“. Aber: „Wir haben nicht eine Minute die Augen zu gemacht“, sagt Nele. Und dabei wollte der Bachelor doch unbedingt wissen, wie sie beim ersten Augenaufschlag aussieht.

Zumindest hat ihm Nele offenbar einen Liebesbrief überreicht und sein Ego damit gestreichelt. „Steht drin, dass ich ein wundervoller Mann bin“, sagt Dominik voller Stolz. Und dann geht es endlich hoch hinaus – qualitativ aber nicht: Dominik und Nele fliegen in einem Heißluftballon durch den Sonnenaufgang. Die Gespräche sind noch ermüdender als vorher. Bei Dominiks Statement „Das ist mein erstes Mal mit dir“ wird man kurz wachgerüttelt. Er meint die Ballonfahrt, Gehirn verabschiedet sich wieder in den Schlafmodus.

Dann ist Anna an der Reihe. Alle Hoffnungen liegen auf ihr, die vom Kommentator prophezeite Spannung endlich ins Spiel zu bringen. Als aber der Helikopter eingeblendet wird, ist auch der letzte Funke erloschen. Bisschen Gefummel hier, bisschen Geknutsche da, Annas „Fassade bröckelt langsam“, Dominik reißt dieser Satz völlig vom Hocker. Dann geht es wieder in einen Pool und Dominik setzt zu seinem ewig gleichen Ego-Gelaber an. Er scheint ernsthaft eifersüchtig darauf zu sein, dass sich Nele und Anna so gut verstehen. Aufmerksamkeit ist für Dominik nicht teilbar. „Okay, bist du wegen mir hier? Manchmal sagst du was und guckst sie an. Da denk ich: Ey, guck‘ mich an, nicht Nele!“ „Ey“ denkt er ohnehin ziemlich oft, vielleicht sollte Dominik dabei bleiben, anstatt so eine peinliche Eifersuchtsnummer abzuziehen.

Da Anna sich in seiner Gegenwart aber „wie so ein kleines Mädchen“ fühlt, tut ihr dieses Missverständnis exorbitant leid. Der Bachelor honoriert diese Einsicht mit einem „krassen Kompliment“: „Du bist die Einzige, die es schafft, mein Herz höher schlagen zu lassen.“ Dafür muss Anna jetzt reinklotzen. Ein „Danke“ oder ein Kompliment ihrerseits sind für Dominik nicht ausreichend. Er fordert einen Kuss. Es folgt eine Nacht mit „intensiven Umarmungen“. Dominiks Statement dazu: „Ein Gentleman schweigt und genießt“ – hätte er tatsächlich dazu geschwiegen, würde jetzt keiner sicher wissen, was abging.

Wer von Jana-Maria eine „krasse“ Wendung erwartet, kann spätestens jetzt schlafen gehen. Auf sie wartet ein kleines Flugzeug, in dem auch sie mit dem Bachelor kuscheln und knutschen darf. „Jetzt sind in meinem Kopf nur noch Dominik und ich“, sagt Jana-Maria. Sie kichert, grinst und flirtet, was das Zeug hält. „Für meinen Partner kann ich mich schon irgendwie anpassen“ – ein Statement, was dem Bachelor natürlich sehr gefallen dürfte. Spätestens bei ihrer durchaus übertriebenen Freude darüber, mit dem Bachelor eine Nacht verbringen zu dürfen, wacht jede emanzipierte Frau schreiend auf und beißt ins Kissen. „Ja bitte“, lechzt Jana-Maria förmlich nach „innigen Umarmungen“ mit dem Bachelor.

So viel Bestätigung lässt den Bachelor nicht kalt, weswegen auch Nele das Format verlassen muss. Der Grund: Sie habe sich ihm einfach nicht genug geöffnet. Und nicht vergessen: Neben ihr aufgewacht ist er ja auch nicht. Somit wartet das Finale mit Anna und Jana-Maria auf. Wetten dürfen abgeschlossen werden. Gewinnt das Herz oder das Ego? Spannend dürfte diese Entscheidung nicht werden.