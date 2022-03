Erste Übernachtung in Folge 7 : (K)ein Bachelor zum Anfassen

Düsseldorf Das gab es noch nie bei „Der Bachelor“: In Folge sieben zeltet Dominik Stuckmann mit seinen Kandidatinnen am malerischen Strand in Mexiko. Doch Eifersucht, Ausreden und verletzte Gefühle stören die Postkarten-Idylle.

Weiterleiten Drucken Von Julia-Marie Schüßler

Welche Single-Frau oder welcher Single-Mann wünscht ihn sich nicht: den schnuckeligen Kerl von nebenan. Den heißen, durchtrainierten Mann, der nicht nur das fehlende Werkzeug griffbereit hat, sondern die Arbeiten am besten noch selbst und oberkörperfrei in der eigenen Wohnung erledigt. Der Traum vom „Bachelor von nebenan“ wird für die diesjährigen Kandidatinnen in Folge sieben wahr: Glamping mit Dominik Stuckmann am Strand von Mexiko. Der Bachelor ist nicht wie üblich in einer luxuriösen Villa untergebracht. Nein, er schläft tatsächlich in einem kleinen, aber luxuriösen Strand-Zelt – gleich neben den Frauen, die um ihn buhlen.

Lauter wilde Träume gibt es da nicht nur bei den verbleibenden sieben Frauen, sondern auch bei den Zuschauern: Welche Kandidatin wird sich wohl nachts auf die Pritsche des Bachelors schleichen? Unsummen werden auf Jana-Maria gesetzt. Und sie selbst ist ihr höchster Bieter: „Vielleicht werde ich mich rüber schleichen“, sagt sie wie immer keck verschmitzt.

Doch schließlich kommt alles wie immer anders, als man denkt. Keiner kriecht ins kuschelige Bachelor-Iglu, insgesamt ist Dominik sowieso eher selten im TV-Zeltlager anzutreffen. Denn der Bachelor ist busy. Eine Arie mit dem Titel „Mal wieder“ beginnt. Ein Date folgt auf das andere. Gestartet wird mit einer illustren Runde bestehend aus Nele, Franzi, Emily und Christina. Mal wieder wartet ein Boot auf die „Ladies“, mal wieder stellt Dominik Fragen, die auf „oder?“ enden. Auch das Macho-Gehabe hat Dominik nicht auf dem Glamping-Platz gelassen, jemand muss ihm schließlich den Rücken eincremen. Eine Freiwillige ist schnell gefunden: Emily macht sich laut Bachelor-Bewertung sehr gut als Eincremerin. Christina sagt mal wieder das, was der emanzipierte Zuschauer denkt: „Ich muss ihm jetzt nicht irgendwie den Rücken eincremen, nur um zu zeigen, dass ich Interesse an ihm hab.“

Keine Frage, der Bachelor gibt sich Mühe: Er will mit dabei sein, wenn die anderen Frauen die Vierergruppe nach dem Date ausfragen, er bringt sogar Frühstück ins Kandidatinnen-Zelt. Aber wie es auch bei dem heißen Kerl von nebenan in diversen Büchern und Filmen ist: Es gibt einen Haken. Und den präsentiert Dominik auf dem Silbertablett. Mit Chiara und Anna steht eine spirituelle Wanderung auf dem Programm. Erwähnen braucht man wohl nicht, dass Jana-Maria „enttäuscht und traurig“ ist. Auch Franzi beschließt für sich, dass Dominik nicht der Richtige für sie ist. Das ist im Vergleich zum Rest aber eher unspektakulär und gehört ebenfalls ins „Mal wieder“-Programm.

Den eigentlichen Knaller zündet Dominik, nachdem er mit Chiara einen gemeinsamen Wunschzettel an einen Baum hängt. Anna darf nämlich auf „die nächste Erkundungsreise“ mit dem Bachelor, Chiara muss zurück ins Camp. Das ist an sich nicht verwerflich, so läuft das Format nun einmal. Aber ein bisschen Feingefühl darf man sich auch vom TV-Junggesellen erhoffen. Denn: Chiara hat am darauffolgenden Tag Geburtstag, sie wartet und hofft, mit Dominik um Mitternacht anstoßen zu können. Dominik knutscht und kuschelt derweil mit Anna in einer extra für diesen Abend angemieteten Villa. Und jetzt das Feuerwerk an Empathielosigkeit: Anna bleibt über Nacht. Chiara entscheidet sich glücklicherweise irgendwann, schlafen zu gehen.

Am nächsten Morgen setzt der Bachelor dem Geburtstags-Fauxpas dann buchstäblich das Sahnehäubchen auf: Gemeinsam mit Anna stolziert er schlaftrunken ins Camp zurück. Er glaubt wohl mit einer kleinen Torte aus der Tiefkühlung die Stimmung retten zu können. Chiara ist nicht so happy, antwortet aber: „Ah that’s cute“. Zum Glück hat der Bachelor Zeit, ein Stück Kuchen mit ihr zu essen, für ein Einzeldate am Abend reicht Dominiks Feingefühl dann aber nicht mehr aus. Vor allen bittet er Jana-Maria, ihn zu begleiten.

Und die hat offenbar auch den Kaffee auf. „Nach dem schönen Date mit Anna möchtest du ein Date mit mir?“ und „Kannst du denn abschalten und dich nur auf mich fokussieren?“ sind nur zwei der Sticheleien. Dem Bachelor wird’s zu bunt: „Hör bitte auf, jetzt so abzublocken“, spricht Dominik ein Machtwort. Und wer wäre Jana-Maria, wenn sie sich die Chance auf Zeit zu zweit entgehen ließe.

Bei einem Dinner im Kerzenschein wird dann ordentlich Rotwein getrunken, Jana-Maria fragt: „Knutschen?“ und Dominik antwortet: „Nä, hab‘ ich keinen Bock.“ Kein Scherz, er meint es ernst, es wird nicht geküsst. Immerhin kitzelt Jana-Maria aus ihm heraus, was wohl alle Zuschauer interessiert: Dominik hat laut eigenen Aussagen nur neben und nicht mit Anna geschlafen. Aber wer weiß. Jana-Maria schließt das Date passend ab: „Ich bin nicht mehr ‚Number One‘“.