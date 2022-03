„Bachelor“-Finale : „Ich fühle mich schon verarscht“ - klare Worte nach der letzten Rose

Anna hat die die letzte Rose im Finale von Bachelor Dominik erhalten. Foto: RTL

Düsseldorf Im Bachelor-Finale entscheidet sich Dominik Stuckmann nicht für favorisierte Kandidatin, sondern für die Frau, mit der er auch einige Gegensätze hat. Spoiler sind eingebaut, also Obacht.

Jana-Maria kann es kaum glauben, verzweifelt schaut sie Dominik an, ihr Blick verwirrt, die Mimik stark. Soeben hat der diesjährige Bachelor Dominik Stuckmann die von Folge 1 an favorisierte Jana-Maria abserviert und sich im Finale, das seit dem 23. März 2022 bei RTL+ zu sehen ist, für die etwas ruhigere Anna entschieden. „Warum hast du mir gesagt, dass du dich in mich verknallt hast“, fragt Jana-Maria ihren stets angehimmelten Junggesellen. Darauf weiß er, der ihr über zehn Folgen fast immer schöne Augen und mitunter weit mehr gemacht hat, auch nicht so recht eine Antwort: „Als ich das sagte, habe ich das gefühlt“. Nun habe sich bei ihm aber einiges verschoben und sein Herz habe sich dann eben für Anna entschieden. „Ich fühle mich schon verarscht, hätte ich das von Anfang an gewusst, hätte ich nicht so viel von mir preisgegeben“, sagt die sichtlich enttäuschte aber immer noch gefasste Jana-Maria nach der Abfuhr in die Kameras. Jana-Maria galt von Beginn an als Favoritin, die Chemie zwischen ihr und Dominik war gut, es knisterte, Jana-Maria machte ihn laut eigenen Angaben „richtig wuschig“, der Zuschauer konnte die Schmetterlinge in den Bäuchen wachsen sehen.

Jetzt der Absturz in der allesentscheidenden Folge. Bitter für Jana-Maria, aber für Dominik womöglich doch die konsequente Wahl. Trotz aller Hindernisse, die er auf der Reise in der TV-Sendung hatte, war Anna immer ein Hafen für ein, in den er seelenruhig zurückkehren konnte, auch wenn er woanders gegessen hat, also andere Frauen küsste. „Ich habe gemerkt, dass wir ziemlich unterschiedlich sind, aber auch gleich. Genau diese Mischung ist es, die eine gute Beziehung ausmacht“, gibt er seiner Flamme zu Protokoll. „Ich liege abends im Bett und denk an dich. Ich habe mich echt krass in dich verliebt“. Und dann fügt er noch an: „Ich habe mich so in dich verliebt, oh mein Gott“. Anna kann das – natürlich – nur zurückgeben. Glaubt man den letzten Szenen der diesjährigen Bachelor-Staffel, ist klar: Da haben sich zwei gesucht und gefunden.

Und dass Anna doch die bessere Wahl für Dominik sein könnte. Das merkt man im Finale vor allem daran, wie sich die beiden Dates gestalten, vor allem die zweite Hälfte. Jeweils mit Jana-Maria und Anna schaut sich der Bachelor die gemeinsame Reise mit beiden Frauen durch die Sendung an. Mit Anna ist es eine vertraute Atmosphäre, es wird gekuschelt, es wird geschwiegen. „Ich will dich am liebsten umarmen und nicht mehr loslassen“, solche Sätze sind da zu hören. Bei Jana-Maria ist es wie immer: es wird gelacht, es wird geschäkert, aber dieser eine Funke springt halt nicht über. Das ist Dominik anzumerken.