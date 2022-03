Wichtige Frage nach dem Finale : Sind Dominik und die „Bachelor“-Gewinnerin noch ein Paar?

Düsseldorf Nach der letzten Nacht der Rose folgt in der „Bachelor“-Terminologie stets das „Große Wiedersehen“. Doch dabei ist nur eine Frage wirklich interessant, die Bachelor Dominik und die Gewinnerin der Show beantworten können. Achtung, Spoiler!

Sie sind immer groß angekündigt, am Ende entpuppen sich die „Wiedersehen-Shows“ beim „Bachelor“ und der „Bachelorette“ bei RTL stets als langweilige Veranstaltung. Kandidatinnen oder Kandidaten, die früh rausgeflogen sind, werden eingeladen, um ihre Meinung – in diesem Fall – zu Bachelor Dominik Stuckmann kundzutun. Doch das interessiert – sorry, Frauke Ludowig – einfach niemanden. Erst wenn die beiden Finalistinnen – in diesem Fall Anna und Jana-Maria – zu Wort kommen, wird es spannend. Wie geht es Jana-Maria nach ihrer Abfuhr im Finale? Fazit: Sie hat den Schmerz überwunden. „Ich habe mit dem Kapitel Dominik abgeschlossen, ich verliebe mich schnell und entliebe mich auch wieder schnell“, sagte Jana-Maria beim großen Wiedersehen im Anschluss an das Bachelor-Finale, das seit dem 23. März 2022 auf RTL+ abrufbar ist. Auch für Dominik gebe es derzeit keinen Grund zur Traurigkeit, betont der diesjährige Bachelor, denn bei allen Trennungsschmerzen, die Jana-Maria hatte, habe er sich ja für Anna entschieden. „Anna war schon früh präsent in meinem Kopf. Aber es war das allerletzte Date, bei dem ich mich richtig verliebt habe“, sagt Dominik.