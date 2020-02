Halbzeit bei „Der Bachelor“ : Wer nicht knutscht, der fliegt

Düsseldorf Bergfest beim Bachelor: 11 von 22 Kandidatinnen sind noch dabei. Diejenigen, die aus der Show fliegen, müssen aber nicht traurig sein. Vor allem nicht Favoritin Linda, der Bachelor Sebastian Preuss am Mittwochabend übel mitspielt.

„Der Bachelor zeigt sein wahres Gesicht“ – so ging auch schon der erste Text zur diesjährigen Staffel von „Der Bachelor“ los. Das Ergebnis vor fünf Wochen: Sebastian Preuss ist ein Gentleman, ein Good Guy und kein Bad Boy. Doch man muss zugeben können, wenn man sich geirrt hat. Und auf Sebastian bezogen ist das leider der Fall, wie die aktuelle Folge am Mittwochabend beweist.

Wie falsch der erste Eindruck vom neuen Bachelor war, zeigt sich vor allem beim Einzeldate mit Linda. Bei ihr hat er in den vergangenen Wochen öfter betont, wie toll er sie findet, dass sie ein besonderer Mensch für ihn ist. Das hat ihn allerdings nicht davon abgehalten, vor ihr vier andere Frauen zu küssen. Das weiß auch Linda, die davon verständlicherweise nicht begeistert ist. Und so lässt sie seinen ersten plumpen Kuss-Versuch ins Leere laufen. Unangenehm für den Bachelor, ja – aber kein Grund seine Auserwählte in der Folge so unter Druck zu setzen.

Doch vorher versucht es Sebastian erstmal mit seiner gesamten Flirt-Kunst, um den verweigerten Kuss doch noch irgendwie zu bekommen. Als die beiden nach Massage und Abendessen in den Pool waten, fragt Linda ihn, ob ihm das Wasser warm genug ist. Seine schlagfertige wie schleimige Antwort an Bikini-Linda: „DU bist warm genug.“ Sehr heiß.

Sie geht auf dieses Kompliment aus der Hölle nicht ein. Also muss Sebastian bestimmter werden – um nicht „aufdringlicher“ zu sagen. Er fragt Linda, ob sie sich bei ihm wohlfühlt. Obwohl sie in dieser Situation wohl kaum „Nein, hau ab, du Lustlurch“ sagen kann, wertet er ihr „Ja“ als Einladung, sofort mit gespitzten Lippen ganz nah rangeschwommen zu kommen. Sie beißt immer noch nicht an, also winkt Sebastian weiter fleißig mit dem Zaunpfahl: „Wie wichtig ist dir eigentlich Küssen?“ Ihre reife wie ehrliche Antwort: „Ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich mitbekommen habe, dass du schon ein paar geküsst hast. Und ich möchte nicht eine von vielen sein.“ Rumms.

Wäre Sebastian tatsächlich der Good Guy, den man anfangs in ihm sehen konnte, wäre es spätestens jetzt an der Zeit, es gut sein zu lassen. Linda, die ihm offensichtlich nicht abgeneigt ist, ein gutes Gefühl zu geben, damit sie beim nächsten Mal so weit ist. Doch das macht Sebastians angeknackstes Ego nicht mit. Er bohrt weiter, will wissen, ob sie bei Dates grundsätzlich nicht küsst. Linda ist auf dem TV-Bildschirm anzusehen, wie unangenehm ihr es ist, dass er einfach nicht aufhört, sie rumkriegen zu wollen. Und dann erschließt sich auch, warum er so versessen auf den Kuss ist: Es sollte ein Übernachtungs-Date werden. Doch ohne Kuss fällt die Option in einem Bett zu schlafen natürlich aus. „Ach kacke, das nervt mich alles“, schimpft Sebastian bevor die beiden in getrennte Schlafzimmer verschwinden.

Und in dem Moment, in dem man hofft, dass er vielleicht doch noch ein Fünkchen Good Guy in sich gefunden hat, versaut er es komplett. Beim Frühstück will er noch mal über den Vorfall am Abend sprechen. Allerdings nicht im Sinne von sich selbst zu hinterfragen, ob er es mit der Rumschleckerei in den Vorwochen und den aufdringlichen Annäherungsversuchen am Vorabend übertrieben hat. Sondern um Linda noch mal unter Druck zu setzen, weil sie ihm nicht ihre Zunge und eine gemeinsame Nacht geschenkt hat. „Fand ich sehr traurig, hat mich sehr belastet“, wirft Sebastian ihr vor und fragt: „Linda, was machst du?“

Sie versucht noch ein letztes Mal ihm zu erklären, warum der Moment unter den Umständen nicht gepasst hat. Doch der Mann will einfach nicht verstehen, dass nicht jede der Kandidatinnen leicht zu haben ist und er es sich bei Linda mit seinem inflationären Rumgeknutsche selbst verbockt hat. Also zieht sie den einzig richtigen Schluss: „Ich war ich. Ich würde es auch nicht anders machen. Und wenn es das nicht akzeptiert, ist er nicht der richtige für mich.“ So sieht’s aus!

Sebastian treibt dieser Kuss-Korb derweil zu machohaften Höchstleistungen an. In der Nacht der Rosen macht er den verbliebenen elf Kandidatinnen eine Ansage aus der Fibel für echte Männer: „Ja Ladies, wenn ihr euch für mich interessiert, dann könnt ihr auch Gas geben. Zeigt mal, was euch so begehrt, wenn ihr Bock auf mich habt.“ Befremdliche Blicke bei den Kandidatinnen und auf der Couch vor dem Fernseher. Dieser Mann erwartet anscheinend, dass die Frauen ihm zu Willen sind. Wer nicht knutscht, der fliegt!

Und genauso kommt es: Linda, die ab Folge eins eine Favoritin auf den Staffel-Sieg war, bekommt trotz gegenseitiger Sympathie und Anziehung keine Rose. Die Ablehnung konnte Sebastian einfach nicht auf sich sitzen lassen. Keine Rose gibt’s übrigens auch für Denise-Jessica, die sich ihm beim Einzeldate ebenfalls nicht blind an den Hals geschmissen hat. Sebastian findet das „zu platonisch“.

Die einzige, die mit Kritik an seinem Selbstverständnis, dass die Kandidatinnen ihm willig zu Verfügung stehen müssen, davonkommt, ist die bereits geküsste Diana. Sie konfrontiert ihn beim Einzeldate: „Kann’s sein, dass du am Ende mit acht, neun Frauen rumgemacht hast?“ Da kommt Sebastian ganz schön in Erklärungsnöte und findet als billige Begründung nur ein „So ist das hier.“ Und so zeigt der Bachelor endlich sein wahres Gesicht.

++++29. Januar++++

Folge 4: Küss sie, als wär’s das vierte Mal

Vielleicht ist das der Gedanke von hoffnungslosen Romantikern, aber so ein Kuss ist doch etwas Besonderes, oder? Vor allem wenn zwei Menschen sich das erste Mal küssen. Vielleicht liegt es daran, dass man sich immer an den allerersten Kuss erinnere. Natürlich war das Ganze auch ein riesen Gesabber und an der Grenze zu widerlich, aber da war was. Diese ganz spezielle Magie gepaart mit Herzrasen, kurz bevor sich die Lippen treffen. Und genau das Gefühl kommt bei jedem weiteren „ersten Mal“.

Um Magie geht es bei der vierten Folge von „Der Bachelor“ zwar auch, aber mit Küssen hat die tatsächlich nichts zu tun. Und das, was Sebastian Preuss da veranstaltet, irgendwie auch nicht. Mittlerweile hat er schon vier Kandidatinnen seine Zunge in den Hals gesteckt und er geiert nach mehr. Insbesondere Linda hat da verständlicherweise keinen Bock mehr, Sebastian überhaupt noch zu küssen. Denn sie wollte etwas Besonderes sein. Und das ist man nun einmal nicht mehr, wenn man die fünfte in der Reihe ist. Sebastian rafft so was aber natürlich nicht. Er kann sich zwar was „Langlebiges“ mit Linda vorstellen, bittet sie in der aktuellen Folge aber nicht zum Einzeldate. Und dafür kann es nur einen Grund geben: Sebastian will einfach sicher gehen, dass er nicht doch etwas Besseres findet.

Besser könnte da zum Beispiel Wioleta sein. Also erinnern wir uns an die vorherige Folge, in der Sebastian Wioleta etwas teilnahmslos beim gemeinsamen Date mit Diana erschien. Deshalb gewann auch Diana das anschließende Einzeldate inklusive Rumknutscherei. Bei Diana weiß er nun also, was abgeht. Wioletas Mundhöhle kennt seine Zunge hingegen noch nicht – das muss geändert werden!

Nach einem Gruppendate mit einer Zeremonie rund um heiligen Kakao und ein bisschen Hellseherei, wird Wioleta auserkoren mit Sebastian ein Bad zu nehmen. Ja, richtig gehört: ein Date in einer Badewanne. Wie absurd ist das bitte? Und um das noch zu toppen, ist die Wanne nicht mit Wasser gefüllt, sondern mit Kakao. Sebastian kommt aus dem Glotzen gar nicht mehr raus: „Sie ist wirklich sehr heiß, sie ist groß, sie hat heftige Augen, hat ne mega gute Figur.“ Zwischen nervenfressendem Gegacker seitens Wioleta und tiefgründigen Gesprächen über Sebastians Alkohol-Konsum, charakterisiert sich Wioleta selbst: „Ich liebe übrigens Schokolade.“ Und Sebastian ist offenbar sehr verzweifelt. Denn der taucht prompt unter und bietet sich als menschlichen Sckokobon an. Gegacker. Stille.

Der erwähnte Kuss ist etwas, was sich über eine Zeit anbahnt. Es braucht ein paar Treffen, gemeinsame Erlebnisse, bis es dazu kommt. Man küsst sich, um dem anderen noch näher sein zu können. Sebastian wiederum küsst, um Gesprächspausen zu überbrücken. Wioleta hätte gerne gechillt, aber Sebastians „Naja, oder…“ und sein heftiges Gelechze müssen sie vollkommen aus den Socken gehauen haben. So schnell kann man gar nicht gucken, da hat auch Wioleta seine Zunge im Hals. Es ist zweifelhaft, wie Wioleta anschließend sagen kann, dass dieser Kuss perfekt in diese Situation gepasst hat. Aber gut, laut ihren Angaben kann er wohl richtig gut küssen – da kann man ja die Welt schon einmal vergessen.

Aber auch Wioleta scheint für Sebastian wohl nicht das gesuchte „Bessere“ zu sein. Doch vorher gibt es hier im Schnelldurchlauf diese unfassbar peinliche Entdeckungstour durch die mexikanischen Lagunen, bei der Natali eine Seekuh für ein Krokodil hält, Jenny T. sich mal wieder tänzerisch anbiedert und Sebastian feststellt, dass er bei Birgit nichts fühlt. Und: Sebastian brauchte noch ein wenig Bestätigung von Diana bezüglich der kürzlichen Knutscherei. Denn Sebastian küsst auch gerne mal zum Abschied – Umarmungen sind wohl out.

Also zurück zu der vermeintlich Besseren namens Leah. Die darf nämlich zu einem „ungewöhnlichen Einzeldate“ bei dem Sebastian ein bisschen auf „Fifty Shades of Grey“ macht. Leah bekommt einen Schlüssel in einer schwarzen Box, der überraschenderweise die Tür zu seiner Villa öffnet. Wobei das vermutlich gar nicht nötig ist, da man bei ihm eh offene Türen einrennt, wenn man so aussieht wie Leah. Doch die hat sich ganz leger gekleidet, deshalb darf sie sich aus drei Kleidern ein passendes auswählen. Und dann fährt Sebastian oder wohl eher RTL ganz dick auf. Ein Streichquartett spielt „All of Me“ von John Legend während Leah die Treppe runter schreitet – erstaunlicherweise ihr Lieblingslied. Sebastian nutzt mal wieder inflationär das Adjektiv „mega“ und beschreibt Leah als ein „emotionales Mädchen“ – süß.

Die beiden landen im Pool und danach muss man sich natürlich kuschelnd auf einer Mini-Couch aufwärmen. Sebastian geiert und siegt: auch sie küssen sich. Leah beschreibt mysteriöser Weise genau diesen Moment, den ich anfangs benannt habe: „Dieser Moment vor dem Kuss, ich finde man wartet darauf“. Recht hat sie. Sebastian antwortet: „Du bist schon so ein Grobmotoriker oder?“ Wir freuen uns zunächst über einen späten Moment seiner Selbsterkenntnis. Doch er meint leider nicht sich, sondern Leah. Denn sie hat es gewagt, ihn in seinem Kuss-Trieb zu unterbrechen und ein Gespräch anzufangen. Also muss Leah wieder die Klappe halten und weiter knutschen. Passend beendet Sebastian das Date mit: „Tschau, Bussi“. Wieder nutzt er diese Magie zum Abschied.

Da man diese Magie so schmerzlich in der Folge vermisst, sorgt Birgit aber für ein bisschen Zauber. Denn laut ein paar anderen Kandidatinnen ist sie eine Hexe. Sie soll eine Kugel oder gar eine Vodoo-Puppe bei sich haben. Sie macht Prophezeiungen. Sie sagt voraus, wer rausfliegt und das wohl sehr zutreffend. Birgit prophezeit: Jenny Jasmin, Natali, Vanessa und Desiree müssen das Format verlassen. Stimmt nicht, Magie verflogen. Birgit selbst darf gehen, gefolgt von Jenny-Fleur. Allerdings ohne Abschiedskuss.

++++23. Januar++++

Folge 3: Die Jagd ist eröffnet

In der römischen Mythologie ist Diana die Göttin der Jagd. Bei „Der Bachelor“ auch. Denn Kandidatin Diana ist in Woche drei die Erste, die im Kampf um Bachelor Sebastian Preuss so richtig ihre Krallen ausfährt. Die hat genau wie die anderen Ladies spitz gekriegt, dass Kandidatin Denise-Jessica dem Bachelor schon vor den Dreharbeiten begegnet ist. Beide beteuern, dass das nur eine einmalige, kurze Begebenheit war. Doch die anderen Kandidatinnen zweifeln daran und haben ihr Opfer Nummer eins damit gefunden. Auch Diana schießt sich auf sie ein: „Ich scheiße auf die, die ist doch nichts hier.“ Damit wären weitere Parallelen zur mythologischen Diana auch gleich vom Tisch. Denn im Zusatz ist Göttin Diana auch „Beschützerin der Frauen und Mädchen“. Für Diana bei der Bachelor trifft das aber nur auf ihren kleinen, elitären Kreis zu – oder wie die anderen Kandidatinnen sie, Linda, Judith und Jenny Jasmin nennen: den „Clan“.

Natürlich ist da auch ein bisschen Neid dabei. Denn im Gegensatz zur restlichen Herde bringt sich dieses vierköpfige Rudel in eine deutlich bessere Angriffsposition auf Bachelor Sebastian. Am Mittwochabend springen ihm gleich zwei von ihnen an die Kehle und eine weitere Wölfin befindet sich in aussichtsreicher Lauerstellung.

Die erste, die zuschlägt, ist Jenny Jasmin. Nach einem sportlichen Gruppendate darf sie zum Abendessen bleiben. Doch Sebastian macht ihr die Pirsch nicht einfach. Das liegt auch daran, dass tiefgründige Gespräche mit ihm bisher Mangelware sind. Die im TV gezeigten Dialoge mit dem Bachelor hören sich immer in etwa so an:

Sie: „Schöne Location.“

Er: „Sehr schön, oder? Gefällt’s dir?“

Sie: „Ja.“

Er: „Mega.“

Wie es bei solchen Nicht-Unterhaltungen am Ende trotzdem zu einem Kuss kommen kann? Erst lässt Sebastian sein Gegenüber von seiner Gabel kosten. „Danke fürs Füttern. Ich wurde noch nie gefüttert“, sagt Jenny Jasmin. Da weiß sie noch nicht, dass ihr Hauptgang gleich noch ansteht. „Eigentlich ist das was sehr Vertrautes, wenn mir jemand seine Gabel in den Mund stecken darf“, sagt sie. Wenn man in diesem Satz das Wort „Gabel“ durch „Zunge“ ersetzt, passt er übrigens genau auf die Situation, die sich anschließend zwischen den beiden in einer Hängematte abspielt.

Damit hatte die erste Wölfin des Rudels Erfolg. Der Rest der Herde erfährt davon natürlich nichts – bis auf die anderen „Clan-Mitglieder“. Gut so, findet Diana, die ihr Urteil über den Rest der Kandidatinnen lange gefällt hat: „Die können gar nichts. Die sehen teilweise aus wie mein dicker Zeh.“

Dass Sebastian das zumindest ansatzweise so ähnlich sehen muss, zeigt sich daran, dass Diana die nächste ist, die fette Beute macht. Nach dem Doppeldate mit Wioleta im Cirque du Soleil darf die 22-Jährige noch zum Abendessen und einer Sondervorstellung bleiben. Was sich die Dutzenden Artisten gedacht haben müssen, als sie da in diesem riesigen Saal vor nur zwei Pfeifen aus dem deutschen Fernsehen aufgetreten sind, sei mal dahingestellt. Was sich Diana beim Abschied dachte, war wohl „Jetzt oder nie!“. Denn bei der innigen Umarmung fällt auch der zweite Kuss der Staffel.

Das erfährt in der Villa natürlich wieder nur der „Clan“. Für Leitwölfin Diana ist klar, warum sie und ihr Rudel bisher die einzigen sind, die im Revier des Bachelors wildern konnten. „Weil wir die Granaten hier drin sind. Wir haben einen Charakter, der nicht für die Mülltonne ist.“

In der Nacht der Rosen kommt dann auch noch „Clan-Mitglied“ drei von vier zum Zug. Mit tiefem Ausschnitt sitzt Linda Sebastian gegenüber und sagt ihm, dass sie sich schon gerne mal sexy anzieht. Der Bachelor gerät wortwörtlich ins Schwitzen, wischt sich immer wieder die Stirn ab und zieht am Ende sogar sein Sakko aus. „Ohhh, Linda macht ihn heiß“, sagt Jenny Jasmin, die das Treiben mit dem Rest des Rudels gönnerhaft aus der Ferne beobachtet. Und Sebastian? Der ist Linda voll in die Fänge gegangen. „Ich hätte gerne ihr den ersten Kuss gegeben“, sagt er nach dem Aufeinandertreffen.