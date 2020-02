Vanessa arbeitet als Make-up Artist und hilft zusätzlich im italienischen Restaurant ihrer Mutter aus. Viel Zeit für Hobbies bleibt da nicht, doch „singen, tanzen und feiern … das geht auch auf Privatpartys mit meinen besten Freunden!“

Warum packte Vanessa freiwillig ihre Koffer?

Die 26-Jährige hatte von Anfang an mehr Interesse an einem entspannten Mexiko-Urlaub als an Sebastian Preuss. Mit dem Wetter änderte sich in Woche sechs auch ihre Motivation, noch länger in der Frauen-Villa zu bleiben.