Halbfinale beim „Bachelor“ : Bei dieser Kandidatin wird dem Bachelor schlecht

Düsseldorf Kurz vorm Finale von „Der Bachelor“ verliert eine weitere Kandidatin ihre Kuss-Würde. Eine Rose gibt’s für sie aber nicht: Sebastian Preuss schickt sie nach Hause – natürlich erst nach einer gemeinsamen Nacht.

Sie sitzt am Neuen Markt in Wien. Ihr Blick ist in die Ferne, vielleicht in die Zukunft gerichtet. Das Wasser plätschert neben ihr in den Brunnen. Der Stoff ihres Kleides sitzt locker, rutscht von der Schulter und enthüllt ihre blanke Brust. So hätte die achte Folge von „Der Bachelor“ starten können. Doch beschrieben wird hier eine Statue von Providentia, der römischen Göttin der Vorsehung. Denn es kann nur ihr Werk sein, was dort bei den Dreamdates in Mexiko passiert. Alles vorhersehbar, alles langweilig.

Kurzzeitig muss Providentia allerdings eingenickt sein. Junggeselle Sebastian Preuss verschmäht doch glatt ein Übernachtungsdate mit Wioleta. Das ist mehr als überraschend. Denn in der aktuellen Folge werden die anderen beiden Kandidatinnen zu einer Pyjama-Party mit dem Bachelor eingeladen. Doch bei Wioleta wird ihm schlecht.

Nicht, weil er sich selbst beim Reden zuhört. Basti tadelt Wioleta, da sie nach einer gemeinsamen Bootstour schon vor dem äußerst romantischen Candle Light Dinner etwas gegessen hat. „Wir sind doch hier beim Abendessen. Du sollst doch vorher nichts essen.“ Na los Wioleta, ab auf die stille Treppe mit dir. Und dann lacht Wioleta auch noch ständig. Nach Bastis Aussagen ist es zwar schön, dass sie so viel lachen kann, denn nicht viele Menschen könnten lachen. Basti möchte bei ernsten Themen aber nicht immer einen Menschen vor sich haben, der lacht. Dabei gibt es selten ernste Themen zwischen Wioleta und Basti. Als sie schließlich halbnackt im Pool planschen, geht es aber immerhin um Kinderplanung.

Schlecht ist Basti schließlich, weil er irgendwann vor diesem Date Fisch gegessen hat. An dieser Stelle kann man ihn nur zitieren: „Du sollst doch vorher nichts essen.“ Er wird blass, er schwitzt, Wioletas Laune sinkt zunehmend. Basti möchte sie auf ihr Zimmer geleiten. Das ist das Aus für Wioleta. Keine feucht fröhliche Kissenschlacht in des Bachelors Schlafgemach. Wio bietet sich verzweifelt an, will ihm sogar den Topf halten, wenn er kotzt. Sie gibt alles für ihren Traum: einmal neben dem Bachelor aufwachen. Doch der platzt. Es bleibt ein Frühstück am Morgen und Wios schlechte Laune. Basti will das Thema begraben, denn: „Mir dann jetzt die ganze Zeit ihre schlechte Laune reinzupressen, war ein bisschen überflüssig.“ Hauptsache Basti geht’s gut.

Und ansonsten? Wie gesagt, Providentia hat ganze Arbeit geleistet. Diana darf mit Basti auf einer einsamen Insel planschen, knutschen, kuscheln und essen. Tiefgründige Gespräche wie „Vorfreude ist etwas Schönes“ – „Ja mega, ich liebe Vorfreude“ sind an der Tagesordnung. Diana thematisiert auch Bastis Sprachfehler. Auch hier drückt Providentia ein Auge zu: Bastis Ego nimmt diese Kritik überraschend positiv auf. Denn „sexy“ und „Surfer“ kann er halt nicht richtig betonen. „Also ich hab‘ schon ein paar Sprachfehler, aber so hab‘ ich das jetzt noch nicht gemerkt.“

Und dann hat Diana Popel in der Nase. Ein äußerst schwieriges Unterfangen, da sie nicht dazu in der Lage ist, diese zu entfernen. Der Zuschauer wartet darauf, dass Basti ihr einfach den Finger in die Nase steckt. Ach und dann noch dieses romantische Drachensteigen, bei dem einer der Drachen im Meer landet. Greta bedankt sich an dieser Stelle.

Es endet natürlich vorhersehbar mit einem erneuten Candle Light Dinner. Viel zu sagen haben sich auch diese beiden nicht. Diana greift wieder Bastis Ego an. Denn sie glaubte anfangs, er habe keinen Humor. Doch Basti ist zu Scherzen aufgelegt: „Wir könnten jetzt ins Meer gehen, weil da sehe ich nicht, ob du einen Popel in der Nase hast.“ Was ein Brüller, findet auch Diana. „Was bist du denn für einer?“, antwortet sie. Ja, das fragen sich viele. Am Ende geht sie trotzdem mit ihm ins Bett. Sie erfüllt sich den Traum vom Aufwachen neben dem Bachelor.

Desiree hat mit Abstand das beschissenste Dreamdate von allen. Sie macht mit dem Bachelor eine Stadtrundfahrt in einer Kutsche und darf anschließend selbst kochen. Dafür muss sie auch noch mit Basti einkaufen gehen – wie ein richtiges Paar eben, wie ein richtiges Dreamdate. Für Basti angeblich die Möglichkeit schlechthin, den Partner kennenzulernen. Und beim Essen des zubereiteten Mahls spricht er doch tatsächlich davon, dass sie Dinge zusammen gemeistert haben. Das Essen an sich meistert Basti aber nicht so gut. Es will nicht in seinem Mund bleiben, die Hälfte fällt raus. Obwohl er sonst ja gerne mal den Mund zu voll nimmt.

Anschließend will die kleine Wasserratte Basti natürlich in den Pool. Desiree klammert sich an ihn und durch Zufall küsst der Bachelor sie. Ähnlich wie bei Natali harmoniert das nicht so. Egal, denkt sich Basti. Denn Desiree darf auch bei ihm Heia machen. Doch Providentia hat kein Erbarmen: Desiree bekommt keine Rose.

Und das ist doch ein äußerst kluger Schachzug von Basti: Desiree würde ihm niemals eine Szene machen. Dafür ist sie einfach zu nett. Bei Diana oder auch Wioleta hätte man durchaus mit einer Ohrfeige à la Yeliz Koc rechnen können. Von ihr kassierte der Ex-Bachelor Daniel Völz in der Nacht der Rosen einen Schlag ins Gesicht. Wioleta und Diana dürfen also des Bachelors „Mum“ kennenlernen. Und die Frau scheint deutlich cooler zu sein als ihr Sohn. Im Trailer zum Finale sagt sie: „Du willst einen perfekten Menschen, der perfekt auf dich abgestimmt ist. Das geht gar nicht.“ Tja, Mutter weiß mehr.

+++ Das ist in Folge 7 passiert +++

Neue Woche, neuer Versuch, in Sebastians Verhalten gegenüber den Kandidatinnen etwas Gutes zu entdecken. Doch der Bachelor macht es einem wirklich schwer. Einziger Lichtblick: Das Home-Date mit Diana. Die schmiegt sich gegen Ende des Treffens auf der Couch an ihn, sucht ihn mit ihren Blicken, nähert sich mit ihrem Kopf seinem. Doch Basti beißt nicht an. „Küsst der mich jetzt eigentlich noch?“, fragt Diana. Auch sie wundert sich wohl, wo der knutschende Gelegenheits-Hengst der vergangenen Wochen hin ist. Doch Basti erklärt: „Ich habe sie sehr bewusst hier im Elternhaus nicht geküsst. Ich finde, das ist eine Respektssache der Mum gegenüber, dass ich hier nicht das Knutschen auf ihrer Couch anfange.“

Oha! Da könnte man als Zuschauer ja fast geneigt sein, dieses gönnerhafte Papa-Macho-Image, das sich Basti mittels begrenztem Wortschatz gegenüber seinen „Mädchen“ aufgebaut hat, noch einmal zu überdenken. Aber nur fast. Denn wie bereits erwähnt: Es bleibt der einzige Lichtblick.

Wie sehr man sich auf Bastis Worte verlassen kann, zeigt er gleich beim nächsten Home-Date mit Wio. Deren Tante hat anscheinend nicht so viel Respekt verdient wie Dianas Mutter. Denn auf ihrer Couch hat der Bachelor auf einmal kein Problem mehr damit, schnell und feucht auf Tuchfühlung zu gehen. „Es ist so heiß, ich kann nicht mehr“, sagt Wio – eigentlich wegen des Kamins. Bastis wortgewandte wie anzügliche Antwort: „Zieh dich halt aus.“

Dass er es schafft, jedes Thema plump aufs Thema Sex zu trimmen, beweist er auch, als er Leah besucht. Die macht ihm ein Kompliment für sein Outfit und fragt, wie er sich sonst so kleidet. Basti, der Malermeister, packt sofort die Zweideutigkeits-Keule aus. „Es kommt schon mal vor, dass ich auch schmutzig bin. Aber ich steh drauf“, sagt er, um dann überflüssigerweise noch hinzuzufügen: „Ich mag’s schmutzig.“ Natürlich wird auch auf der Couch von Leahs Mutter fleißig rumgeleckt. Wie war das nochmal mit dem „Respekt vor der Mum“? Ach, Schwamm drüber, Zungen raus.

Den Fleischlappen drin lassen muss er hingegen bei Desiree. Sie ist die bislang einzige Ungeküsste, die es bis zu den Home-Dates geschafft hat. Und das bleibt auch so. „Ich hab‘s kurz gedacht, aber ich konnt‘s von mir aus nicht“, sagt Desiree, die standhaft bleibt. Auch ihr Bruder scheint auf Zack zu sein – er fragt Basti gleich mal, was für Leichen er denn so im Keller hat. Keine, meint der Bachelor natürlich. Wenn er da mal nicht Ex-Kandidatin Linda vergessen hat, die er erst toxisch und emotional manipulativ zum Kuss zwingen wollte, um sie dann nach seinem Misserfolg abzukanzeln.

Die Kandidatinnen und deren Familien wissen beim Dreh der Home-Dates natürlich noch nichts von diesem Verhalten. So lassen sich alle vom glattgebügelten Bachelor täuschen. Sie finden Basti sympathisch, bodenständig, offen und herzlich. Tja, also so wie fast jeder Zuschauer nach der ersten Folge von „Der Bachelor“. Ob die Familien das jetzt, nach der Ausstrahlung, immer noch so sehen, ist zumindest fraglich.

Wer richtig mitgezählt hat, kommt auf vier Home-Dates, obwohl zu Beginn von Folge sieben noch fünf Kandidatinnen dabei waren. Wer fehlt? Natali. Allerdings nicht wirklich dem Bachelor, der sie noch in Mexiko kurz vor den Home-Dates nach Hause schickt. Sie konnte beim gemeinsamen Hängematten-Kuscheln nicht überzeugen. Ob es daran lag, dass sie auf Bastis vielsagendes „Ich find’s schön, wenn man auch mal nicht spricht – dann spricht man so mit ner anderen Seite des Körpers…“ nicht eingestiegen ist?

Wenn’s danach geht, müsste die Entscheidung des Bachelors für die Dream-Dates klar sein: Die ungeküsste Desiree bleibt zu Hause. Doch mitnichten! Stattdessen muss Leah gehen. Ob das jetzt an Bastis gewecktem Jagd-Instinkt oder seiner Oberflächlichkeit liegt, weil er nicht auf aufgespritzte Lippen steht, sei mal dahingestellt. Was feststeht: Für Diana, Wio und Desiree geht’s mit Basti zurück nach Mexiko.

+++ Das ist in Folge 6 passiert +++

Wie heißt es so schön: Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Dichter und Denker wie Bertolt Brecht und Wilhelm Busch sollen dieses Sprichwort bereits gebraucht haben. Ein Denker ist Sebastian Preuss zwar nicht, sonst würde er wohl langsam merken, dass sein Kuss-Fetisch den Kandidatinnen auf die Nerven geht. Pseudo-romantische Floskeln wie ein Dichter hat er aber drauf. Kein Wunder also, dass er sich das Sprichwort zum Lebensmotto macht.

Denn wenn man denkt, schlimmer geht`s nicht mehr, kommt irgendwo ein Basti her. Die sechste Folge von „Der Bachelor“ ist noch widerlicher als alle vorherigen. Und das, obwohl Sebastian seinem Schleck-Marathon eine Pause gönnt. Zumindest bei Desiree. Die lädt er zum Fallschirmspringen ein. Das „coole Mädchen“ macht alles mit und muss sich am Ende übergeben. Aber nicht weil Basti ihr doch die Zunge in den Hals steckt oder sie herausfindet, dass er sie als billigen Ersatz für Vanessa mitnimmt. Die verlässt nämlich freiwillig die Villa und sollte eigentlich mit aufs Date. Tja, da hat Basti sich gedacht: „Nimm‘ ich mir doch einfach die Desiree.“

Doch so einfach macht es ihm Desiree nicht. Die ganzen Drehungen in der Luft sind zu viel für ihren Magen – vielleicht auch reiner Selbstschutz. Sie sucht sich das nächste Gebüsch, Basti hinterher. Vermutlich voller Vorfreude. Doch er wird weg geschickt. Mist, küssen fällt jetzt wohl flach, muss er sich gedacht haben. Und so ist es dann auch. Stattdessen folgt ein langweiliges Gespräch irgendwo am Strand. Trotz fehlender Rumschlabberei findet Basti wider Erwarten, dass Desiree das Blatt gewendet hat. Hä? Was ist los, Basti? Oder hatte da einer der Cutter von RTL seine Finger im Spiel, um noch ein bisschen Rest-Ehre zu retten? Desiree bekommt sogar am Ende eine Rose. Ganz ohne Kuss. Verrückt.

Beim Einzeldate mit Wioleta fährt Basti dann wieder zu Höchstleistungen auf. Nicht nur in Bezug auf seine Zungen-Qualitäten, auch seine Wort-Akrobatik hat ein Comeback. Nach einem gemeinsamen vegetarischen Essen – ja, der Kerl oder irgendein Kameramann hat Wioleta tatsächlich zugehört – schlägt Basti vor: „Hast du Lust, dass wir noch was Süßes irgendwie schlabbern?“ Okay, der war schwach. Und nein, es ist auch nicht wieder ein billiger Kuss-Versuch. Es geht tatsächlich um Eis.

Wer jetzt schon vor Ekel eine Gänsehaut bekommen hat, sollte nicht weiterlesen. Denn Romantik-Basti ist zurück: „Liebe ist die stärkste Waffe der Welt.“ Ja Mensch, wenn das nicht noch Mütter in 100 Jahren ihren Töchtern sagen, um sie vor so einem Typen wie Basti zu warnen. Doch Wioleta ist auch nicht auf den Mund gefallen und legt nach: „Wenn man wirklich liebt, kann man alle Hindernisse überwinden.“ Zucker. Widerlicher wird’s nur, als Wioleta zum Abschied die Initiative ergreift und Basti küsst – die schreckt auch vor nichts zurück. Und dann sagt Basti auch noch: „Du kannst noch hier bleiben.“ Der Zuschauer denkt sich: Na Gott sei Dank, hat sie sich einen Schlüpper eingepackt. Denn Wioleta ist doch tatsächlich mit Rucksack losgezogen. Als sie dann zurück in die Ladies-Villa geht, herrscht kurze Verwirrung. Offenbar wollte Basti nur noch ein bisschen länger fummeln. Denn er sucht ja schließlich nichts „zum Vögeln oder so“. Alles andere ist offenbar okay.

Aber so richtig widerlich wird es eigentlich erst als der Bachelor mal was Neues ausprobieren will. Drei Frauen lädt er nacheinander zum exakt identischen Date ein. Die arme Natali freut sich als Erste über ein vermeintliches Einzeldate. Als die Frauen in der Villa hinter diesen perfiden Plan kommen, hofft jede Einzelne, nicht ranzumüssen. Schon alleine Bastis Beschreibung von der Location erinnert an einen Horrorfilm: „Heute bin ich an einem ganz ruhigen und einsamen Ort.“ Es ist eine Art Plateau mitten im Meer. Natali gibt derweil ahnungslos alles. Sie kuschelt, sie zieht sich aus und geht mit ihm ins Wasser. Er sagt „Komm“ und sie springt auf seinen Schoß. „So nah war ich nicht jedem Mädchen“, sagt er – stimmt, ein oder zwei hat er ausgelassen. Und zack hat Natali seine Zunge im Hals. Was dann folgt, ist tatsächlich Horror. Da harmoniert gar nichts. Aber Basti findet‘s gut, Natali hat ihre Rose sicher.

Und dann kommt Anna. Anna hat keinen Bock. Sie fand schon Bastis Nachricht via Tablet nicht gut. War es doch die selbe Nachricht, die zuvor Natali bekam. Sie wünscht sich sogar das nächste Mal einen handgeschriebenen Brief. Das findet Bastis Ego natürlich nicht so prickelnd. Sie solle doch froh sein, mit ihm in dieser Location sein zu können. „Scheißen wir mal aufs Thema, willst Du mit mir ins Wasser gehen?“ Wenn Basti die Worte fehlen, muss die Körpersprache weiter machen. Doch im Wasser passiert rein gar nichts. Anna versucht, es zu retten: „Also Sebastian, gib mir deine Hand, man.“ Aber auch diese stilvolle Aufforderung hilft nichts. Anna fliegt noch vor der Rosenvergabe, dafür kommt der Bachelor höchstpersönlich in die Frauen-Villa.

Leah weiß dann, was ihr blüht. Sie versucht, sich noch so viel Wein wie möglich hinter die Binde zu kippen. Es folgt der selbe Ablauf: Leah streichelt sein Bein, er mag gekrault werden, „Bock ein bisschen ins Wasser zu gehen?“, Leah ist nass, Leah ergreift die Initiative und küsst ihn im Sonnenuntergang. Wie romantisch. Zurück in der Villa bei der aufgehetzten Meute sagt sie: „Ich bin hier beim Bachelor und dass der nicht nur mich küsst, muss einem ja bewusst sein.“ So ist es. Allerdings ist Sebastian schon ein sehr knutschfreudiges Exemplar.