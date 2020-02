Sendetermine, Kandidatinnen, Übertragung : Was man zum „Bachelor“ 2020 alles wissen muss

Was man zum „Bachelor“ 2020 alles wissen muss

Düsseldorf Die neue Staffel von „Der Bachelor“ läuft! Hier finden Sie alle Infos rund um die Show.

Start und Sendetermine von „Der Bachelor“ 2020

Die erste Folge von „Der Bachelor“ läuft am Mittwoch, 8. Januar 2020, um 20.15 Uhr auf RTL und bei TV NOW. Die weiteren Sendetermine sind immer mittwochs um 20.15 Uhr, das große Finale steigt am 4. März 2020.