Vierte Folge von „Der Bachelor“ : „Sie ist wirklich sehr heiß, sie ist groß, sie hat heftige Augen, hat ne mega gute Figur“

Düsseldorf In der vierten Folge von „Der Bachelor“ geht Sebastian Preuss weiterhin in die Vollen: Mit gleich zwei Kandidatinnen knutscht er ausgiebig rum. Das finden nicht alle geil.

Vielleicht ist das der Gedanke von hoffnungslosen Romantikern, aber so ein Kuss ist doch etwas Besonderes, oder? Vor allem wenn zwei Menschen sich das erste Mal küssen. Vielleicht liegt es daran, dass man sich immer an den allerersten Kuss erinnere. Natürlich war das Ganze auch ein riesen Gesabber und an der Grenze zu widerlich, aber da war was. Diese ganz spezielle Magie gepaart mit Herzrasen, kurz bevor sich die Lippen treffen. Und genau das Gefühl kommt bei jedem weiteren „ersten Mal“.

Um Magie geht es bei der vierten Folge von „Der Bachelor“ zwar auch, aber mit Küssen hat die tatsächlich nichts zu tun. Und das, was Sebastian Preuss da veranstaltet, irgendwie auch nicht. Mittlerweile hat er schon vier Kandidatinnen seine Zunge in den Hals gesteckt und er geiert nach mehr. Insbesondere Linda hat da verständlicherweise keinen Bock mehr, Sebastian überhaupt noch zu küssen. Denn sie wollte etwas Besonderes sein – ja, sage ich ja. Und das ist man nun einmal nicht mehr, wenn man die fünfte in der Reihe ist. Sebastian rafft so was aber natürlich nicht. Er kann sich zwar was „Langlebiges“ mit Linda vorstellen, bittet sie in der aktuellen Folge aber nicht zum Einzeldate. Und dafür kann es nur einen Grund geben: Sebastian will einfach sicher gehen, dass er nicht doch etwas Besseres findet.

Besser könnte da zum Beispiel Wioleta sein. Also erinnern wir uns an die vorherige Folge, in der Sebastian Wioleta etwas teilnahmslos beim gemeinsamen Date mit Diana erschien. Deshalb gewann auch Diana das anschließende Einzeldate inklusive Rumknutscherei. Bei Diana weiß er nun also, was abgeht. Wioletas Mundhöhle kennt seine Zunge hingegen noch nicht – das muss geändert werden!

Nach einem Gruppendate mit einer Zeremonie rund um heiligen Kakao und ein bisschen Hellseherei, wird Wioleta auserkoren mit Sebastian ein Bad zu nehmen. Ja, richtig gehört: ein Date in einer Badewanne. Wie absurd ist das bitte? Und um das noch zu toppen, ist die Wanne nicht mit Wasser gefüllt, sondern mit Kakao. Sebastian kommt aus dem Glotzen gar nicht mehr raus: „Sie ist wirklich sehr heiß, sie ist groß, sie hat heftige Augen, hat ne mega gute Figur.“ Zwischen nervenfressendem Gegacker seitens Wioleta und tiefgründigen Gesprächen über Sebastians Alkohol-Konsum, charakterisiert sich Wioleta selbst: „Ich liebe übrigens Schokolade.“ Und Sebastian ist offenbar sehr verzweifelt. Denn der taucht prompt unter und bietet sich als menschlichen Sckokobon an. Gegacker. Stille.

Der erwähnte Kuss ist etwas, was sich über eine Zeit anbahnt. Es braucht ein paar Treffen, gemeinsame Erlebnisse, bis es dazu kommt. Man küsst sich, um dem anderen noch näher sein zu können. Sebastian wiederum küsst, um Gesprächspausen zu überbrücken. Wioleta hätte gerne gechillt, aber Sebastians „Naja, oder…“ und sein heftiges Gelechze müssen sie vollkommen aus den Socken gehauen haben. So schnell kann man gar nicht gucken, da hat auch Wioleta seine Zunge im Hals. Es ist zweifelhaft, wie Wioleta anschließend sagen kann, dass dieser Kuss perfekt in diese Situation gepasst hat. Aber gut, laut ihren Angaben kann er wohl richtig gut küssen – da kann man ja die Welt schon einmal vergessen.

Aber auch Wioleta scheint für Sebastian wohl nicht das gesuchte „Bessere“ zu sein. Doch vorher gibt es hier im Schnelldurchlauf diese unfassbar peinliche Entdeckungstour durch die mexikanischen Lagunen, bei der Natali eine Seekuh für ein Krokodil hält, Jenny T. sich mal wieder tänzerisch anbiedert und Sebastian feststellt, dass er bei Birgit nichts fühlt. Und: Sebastian brauchte noch ein wenig Bestätigung von Diana bezüglich der kürzlichen Knutscherei. Denn Sebastian küsst auch gerne mal zum Abschied – Umarmungen sind wohl out.

Also zurück zu der vermeintlich Besseren namens Leah. Die darf nämlich zu einem „ungewöhnlichen Einzeldate“ bei dem Sebastian ein bisschen auf „Fifty Shades of Grey“ macht. Leah bekommt einen Schlüssel in einer schwarzen Box, der überraschenderweise die Tür zu seiner Villa öffnet. Wobei das vermutlich gar nicht nötig ist, da man bei ihm eh offene Türen einrennt, wenn man so aussieht wie Leah. Doch die hat sich ganz leger gekleidet, deshalb darf sie sich aus drei Kleidern ein passendes auswählen. Und dann fährt Sebastian oder wohl eher RTL ganz dick auf. Ein Streichquartett spielt „All of Me“ von John Legend während Leah die Treppe runter schreitet – erstaunlicherweise ihr Lieblingslied. Sebastian nutzt mal wieder inflationär das Adjektiv „mega“ und beschreibt Leah als ein „emotionales Mädchen“ – süß.

Die beiden landen im Pool und danach muss man sich natürlich kuschelnd auf einer Mini-Couch aufwärmen. Sebastian geiert und siegt: auch sie küssen sich. Leah beschreibt mysteriöser Weise genau diesen Moment, den ich anfangs benannt habe: „Dieser Moment vor dem Kuss, ich finde man wartet darauf“. Recht hat sie. Sebastian antwortet: „Du bist schon so ein Grobmotoriker oder?“ Wir freuen uns zunächst über einen späten Moment seiner Selbsterkenntnis. Doch er meint leider nicht sich, sondern Leah. Denn sie hat es gewagt, ihn in seinem Kuss-Trieb zu unterbrechen und ein Gespräch anzufangen. Also muss Leah wieder die Klappe halten und weiter knutschen. Passend beendet Sebastian das Date mit: „Tschau, Bussi“. Wieder nutzt er diese Magie zum Abschied.

Da man diese Magie so schmerzlich in der Folge vermisst, sorgt Birgit aber für ein bisschen Zauber. Denn laut ein paar anderen Kandidatinnen ist sie eine Hexe. Sie soll eine Kugel oder gar eine Vodoo-Puppe bei sich haben. Sie macht Prophezeiungen. Sie sagt voraus, wer rausfliegt und das wohl sehr zutreffend. Birgit prophezeit: Jenny Jasmin, Natali, Vanessa und Desiree müssen das Format verlassen. Stimmt nicht, Magie verflogen. Birgit selbst darf gehen, gefolgt von Jenny-Fleur. Allerdings ohne Abschiedskuss.

++++23. Januar++++

„Ohhh, Linda macht ihn heiß“

In der römischen Mythologie ist Diana die Göttin der Jagd. Bei „Der Bachelor“ auch. Denn Kandidatin Diana ist in Woche drei die Erste, die im Kampf um Bachelor Sebastian Preuss so richtig ihre Krallen ausfährt. Die hat genau wie die anderen Ladies spitz gekriegt, dass Kandidatin Denise-Jessica dem Bachelor schon vor den Dreharbeiten begegnet ist. Beide beteuern, dass das nur eine einmalige, kurze Begebenheit war. Doch die anderen Kandidatinnen zweifeln daran und haben ihr Opfer Nummer eins damit gefunden. Auch Diana schießt sich auf sie ein: „Ich scheiße auf die, die ist doch nichts hier.“ Damit wären weitere Parallelen zur mythologischen Diana auch gleich vom Tisch. Denn im Zusatz ist Göttin Diana auch „Beschützerin der Frauen und Mädchen“. Für Diana bei der Bachelor trifft das aber nur auf ihren kleinen, elitären Kreis zu – oder wie die anderen Kandidatinnen sie, Linda, Judith und Jenny Jasmin nennen: den „Clan“.

Natürlich ist da auch ein bisschen Neid dabei. Denn im Gegensatz zur restlichen Herde bringt sich dieses vierköpfige Rudel in eine deutlich bessere Angriffsposition auf Bachelor Sebastian. Am Mittwochabend springen ihm gleich zwei von ihnen an die Kehle und eine weitere Wölfin befindet sich in aussichtsreicher Lauerstellung.

Die erste, die zuschlägt, ist Jenny Jasmin. Nach einem sportlichen Gruppendate darf sie zum Abendessen bleiben. Doch Sebastian macht ihr die Pirsch nicht einfach. Das liegt auch daran, dass tiefgründige Gespräche mit ihm bisher Mangelware sind. Die im TV gezeigten Dialoge mit dem Bachelor hören sich immer in etwa so an:

Sie: „Schöne Location.“

Er: „Sehr schön, oder? Gefällt’s dir?“

Sie: „Ja.“

Er: „Mega.“

Wie es bei solchen Nicht-Unterhaltungen am Ende trotzdem zu einem Kuss kommen kann? Erst lässt Sebastian sein Gegenüber von seiner Gabel kosten. „Danke fürs Füttern. Ich wurde noch nie gefüttert“, sagt Jenny Jasmin. Da weiß sie noch nicht, dass ihr Hauptgang gleich noch ansteht. „Eigentlich ist das was sehr Vertrautes, wenn mir jemand seine Gabel in den Mund stecken darf“, sagt sie. Wenn man in diesem Satz das Wort „Gabel“ durch „Zunge“ ersetzt, passt er übrigens genau auf die Situation, die sich anschließend zwischen den beiden in einer Hängematte abspielt.

Damit hatte die erste Wölfin des Rudels Erfolg. Der Rest der Herde erfährt davon natürlich nichts – bis auf die anderen „Clan-Mitglieder“. Gut so, findet Diana, die ihr Urteil über den Rest der Kandidatinnen lange gefällt hat: „Die können gar nichts. Die sehen teilweise aus wie mein dicker Zeh.“

Dass Sebastian das zumindest ansatzweise so ähnlich sehen muss, zeigt sich daran, dass Diana die nächste ist, die fette Beute macht. Nach dem Doppeldate mit Wioleta im Cirque du Soleil darf die 22-Jährige noch zum Abendessen und einer Sondervorstellung bleiben. Was sich die Dutzenden Artisten gedacht haben müssen, als sie da in diesem riesigen Saal vor nur zwei Pfeifen aus dem deutschen Fernsehen aufgetreten sind, sei mal dahingestellt. Was sich Diana beim Abschied dachte, war wohl „Jetzt oder nie!“. Denn bei der innigen Umarmung fällt auch der zweite Kuss der Staffel.

Das erfährt in der Villa natürlich wieder nur der „Clan“. Für Leitwölfin Diana ist klar, warum sie und ihr Rudel bisher die einzigen sind, die im Revier des Bachelors wildern konnten. „Weil wir die Granaten hier drin sind. Wir haben einen Charakter, der nicht für die Mülltonne ist.“

In der Nacht der Rosen kommt dann auch noch „Clan-Mitglied“ drei von vier zum Zug. Mit tiefem Ausschnitt sitzt Linda Sebastian gegenüber und sagt ihm, dass sie sich schon gerne mal sexy anzieht. Der Bachelor gerät wortwörtlich ins Schwitzen, wischt sich immer wieder die Stirn ab und zieht am Ende sogar sein Sakko aus. „Ohhh, Linda macht ihn heiß“, sagt Jenny Jasmin, die das Treiben mit dem Rest des Rudels gönnerhaft aus der Ferne beobachtet. Und Sebastian? Der ist Linda voll in die Fänge gegangen. „Ich hätte gerne ihr den ersten Kuss gegeben“, sagt er nach dem Aufeinandertreffen.

Der Rest der großen Kandidatinnen-Herde fühlt sich durch das Rudel bedroht. Es traut sich aber noch keine, einen Gegenangriff zu starten. Stattdessen wählt die letzte verbliebene Jenny ohne Zweitnamen die Totstell-Taktik und bricht am Strand in Tränen aus. So bekommt sie immerhin eine Mitleidsumarmung vom Bachelor. In der Hackordnung bringt sie das aber nicht weiter nach oben.

Als in der Nacht der Rosen wie üblich die Herde ausgedünnt wird, bleibt auch ein Teil des Rudels auf der Strecke. Denn Judith bekommt keine Rose, sie war das schwächste Glied in der Kette. Oder wie es bei Game of Thrones heißt: „Dann stirbt der einsame Wolf, aber das Rudel überlebt.“ Neben Judith jagt Bachelor Sebastian auch noch Influencerin Jessi vom Hof. Bleibt die Frage, wie es jetzt mit dem Rudel weiter geht: Werden sie weiter gemeinsam auf die Jagd gehen oder sich irgendwann gegenseitig zerfleischen?

++++14.Januar 2020++++

Zu schön, um real zu sein

Der Bachelor ist in diesem Jahr ja ein echter Pracht-Kerl – zumindest im Vergleich zu den Reinfällen der vergangenen Staffeln. Schön, charmant, bescheiden – was ´ne Kombination. Tausende Frauen werden vermutlich auch bei der aktuellen Folge vor dem Fernseher gesessen und sich dabei ertappt haben, wie sie verträumte Seufzer von sich gegeben haben. Selbst vergebene Frauen haben mitunter die Vor-und Nachteile einer Beziehung zu dritt abgewogen.

Aber wie Frau nun einmal so ist, sucht sie den Haken. Der ist auch schnell gefunden, denn Sebastian Preuss war bekanntlich im Knast. Macht er aber kein Ding draus. Denn der Knast hat ihn nicht hart, sondern weich gemacht. Beim Einzel-Date mit Linda erzählt er in Folge Zwei Details: Er war in einer Gang unterwegs, hat sich mit anderen Gruppen geschlagen, wurde mehrmals festgenommen und dann halt auch einmal eingesperrt. Im Gefängnis wurde ihm dann aber klar, was das Leben wert ist. Verträumter Seufzer. Haken glatt gebügelt. Die Welt ist ja eben auch ungerecht, sagt Frau sich.

Wie soll man Sebastian auch nicht mögen? Als er die Frauen in der Villa besucht, bringt er Geburtstagskind Leah einen Kuchen mit. Knuffig. Da ihr noch nie ein Mann einen Kuchen mitgebracht hat, ist Leah natürlich auch hin und weg. Gut gemacht, Sebastian. Auch die Nummer mit dem Kickbox-Weltmeister-Titel hängt er weiter nicht an die große Glocke. Als er mit Linda zum Helikopter-Flug im offenen Jeep fährt, fragt die ihn nämlich, mit welchem Sport er da eigentlich nebenbei sein Geld verdient. Kurzer Einschub: Geile Frage, weil er hat ja nicht schon mehrmals bei der ersten Nacht der Rosen erwähnt, dass er kickboxt. Sebastian antwortet nicht genervt, wie später an anderer Stelle: „Ich mache Kickboxen. Und ich…ähm…also ich bin Weltmeister.“ Diese Info kommt gequält, es ist ihm unangenehm, dennoch sagt er es. Der glatt gebügelte Haken beginnt sich leicht zu wölben. Will da jemand doch endlich prahlen?

Doch beim Date mit Linda macht er einfach wieder alles richtig. Er nimmt ihre Hand, weil sie selbstverständlich Höhenangst hat. Sebastian macht Komplimente, will Kinder und gibt Linda schließlich eine vorzeitige Rose, die er in einem blauen Handtuch versteckt. Was soll man da noch sagen?

Auch beim Gruppen-Date bleibt alles beim Alten. Gemeinsam mit sechs Mädels strampelt Sebastian auf dem Fahrrad durch die mexikanische Sonne. Seine Beinmuskeln würden es ihm theoretisch ermöglichen, deutlich vor den Mädels am Ziel anzukommen. Der Gentleman lässt sich aber immer wieder zurückfallen, um Gespräche mit den Einzelnen zu führen. Wie toll. „Sehr schöne Augen hast du, Birgit“, ist nur eines der überaus tiefgründigen Komplimente. Ist Sebastian etwa oberflächlich?

Beim gemeinsamen Essen kommt schließlich zur Sprache, dass Jenny S. die Villa verlassen hat. Immerhin blieb sie nicht länger nur wegen des schönen Wetters – wie Vanessa zum Beispiel. Sebastian weiß davon nichts, es interessiert ihn aber auch nicht. Das sagt er auch ganz unverblümt im anschließenden Interview: „Ich fand sie hat ein sehr sehr hübsches Gesicht gehabt, aber so ein großes Interesse hatte ich an ihr nicht. Ob sie jetzt hier bleibt oder geht, ist mir eigentlich relativ…“, das Ende lässt er offen, sein Blick sagt aber alles. Die Ansage ist ehrlich, aber auch hier klopft schon wieder zaghaft die Oberflächlichkeit an die Plasma-Scheibe.

Das sind aber alles nur Beulen in der glatten Linie, die Frau sich schnell wieder „schön“ reden kann, denn Sebastian ist ja auch eine echte Augenweide. Doch in einer anschließenden Fragerunde hat es dann hoffentlich jede aus der Zuckerwatte-Wolke auf die durchgesessene Couch zurückgeholt. Jeder der Frauen soll sich da auf Anweisung des Bachelors in zwei Sätzen beschreiben – ignoriert wird an dieser Stelle mal, dass bis Zwei zählen kein einfaches Unterfangen ist. Es geht los mit Jennifer. Laut Eigendefinition ist sie ehrlich, loyal und liebevoll. Jenny-Fleur: „Ich höre selber oft, dass ich sehr arrogant und hochnäsig wäre, ist aber nicht so.“ Okay, Aufgabe nicht verstanden. Weiter mit Birgit. Die beschreibt sich als sehr natürlich und authentisch. Das Gespräch schweift ein bisschen ab, da Michele möglichst schnell Kinder will.