RTL-Show „Der Bachelor“ : Der Bachelor setzt ungebetenen Gast vor die Tür

Bachelor Andrej Mangold. Foto: MG RTL D

Düsseldorf Eine neue Kandidatin versucht in Folge drei die Kuppel-Show aufzumischen. Doch Bachelor Andrej Mangold spielt da nicht mit. Am Ende fließen Tränen und die Nacht der Rosen endet mit einer Überraschung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Tim Kronner Von Tim Kronner Autorendetails aufklappen Tim Kronner (kron) ist Journalistenschüler der Rheinischen Post. zum Autorenprofil

Bachelor Andrej Mangold wird am Mittwochabend die Entscheidung abgenommen. Nathalie und Luisa teilen ihm in der Nacht der Rosen mit, dass sie die Show freiwillig verlassen wollen. Nach dem unrühmlichen Abgang von Kickbox-Isabel in der Vorwoche gehen also die nächsten beiden Kandidatinnen. Der Bachelor und die anderen Ladies haben mit den Tränen zu kämpfen. Es gibt aber auch eine gute Nachricht: Wegen der Abgänge bekommen alle Damen eine Rose. Auch Nadine, die in der letzten Nacht der Rosen krank war, darf bleiben.

Das ist auch das Glück für Neuzugang Sina. Denn sie lässt sich von den Sendungsmachern für ein fieses Manöver einspannen. Sie crasht das Einzel-Date von Andrej und Düsseldorferin Eva. Doch der Bachelor spielt da nicht mit. Und setzt Sina kurzerhand wieder vor die Tür. Trotzdem kommt die Überraschungs-Kandidatin – wie alle Ladies – am Ende eine Runde weiter.

Foto: RTL Mediengruppe 40 Bilder "Der Bachelor" 2019: Wer ist raus, wer ist noch dabei?

+++++

Isabell kickboxt sich raus

Veröffentlicht am 9. Januar 2019

Beim Bachelor sind die „Woo-Girls“ los. Was das ist? Das Woo-Girl verdankt seinen Namen wie der Kuckuck dem spezifischen Ruf, den es ausstößt. Ein Woo kann durch vieles hervorgerufen werden. Den Einzug in eine Luxus-Villa in Mexiko. Die Entdeckung, dass diese Villa einen Pool hat. Das Anstoßen mit Sekt. Mexikaner, die Gitarre spielen. Das Zerschlagen einer Pinhata. Und natürlich: durch eine Date-Einladung von Bachelor Andrej Mangold.

Der datet sich in Folge zwei der Kuppelshow durch gleich 14 der verbliebenen 17 Ladies. Bei den beiden Gruppendates wird es spannend. Denn schon beim ersten macht Kandidatin Isabell ihren Hang zu körperlichen Auseinandersetzungen überdeutlich. Die leidenschaftliche Kickboxerin will dem Bachelor eigentlich nur ihre Lieblingssportart näherbringen. Anstatt das auf eine pädagogisch sinnvolle Weise zu tun, konfrontiert sie ihn aber mit abstrusen Gefahrenszenarios „auf der Straße“, die er mit Kopfstößen lösen soll. Andrej ist irritiert. „Mir ist es wichtig, dass er sich auch mal für mich prügeln kann“, sagt Isabell, die anscheinend einen Bodyguard und keinen Freund sucht. Sowieso findet sie Andrej, dessen Körper es nun wirklich nicht an Muskelmasse fehlt, „ein bisschen schmal“.

Anschließend bleibt sie im selben auf Krawall gebürsteten Muster, als sie Teil des nächsten unrühmlichen Sendungs-Highlights wird. Die andere Hauptdarstellerin in der Ladies-Villa ist die Düsseldorferin Eva. Die hatte nämlich mal ein graues und ein lila Handtuch. Das zweite ist auf einmal weg. Also fragt sie bei den anderen nach, ob es jemand genommen hat. Die geständige Täterin: Isabell. Eva ist schockiert, dass Isabell einfach in ihr Zimmer gegangen ist und sich das Handtuch genommen hat. Als natürlich vollkommen angemessene Reaktion macht sie genau das gleiche und holt es sich zurück. Es entbrennt ein kindergartenreifer Streit um das Schüppchen im Sandkasten. „Steht da dein Name drauf?“, fragt Eva. „Nein, steht da dein Name drauf?“, hält Isabell angriffslustig dagegen. Getoppt wird das nur noch davon, dass Isabell die Kontrahentin am liebsten „verkloppen“ will.

Foto: MG RTL D / Arya Shirazi/ 40 Bilder Das sind die Kandidatinnen beim "Bachelor" 2019

Anstatt das Verhalten der selbst leicht zierlichen Frau mit der großen Klappe zu analysieren, soll an dieser Stelle nur ein Auszug aus einer Charakterbeschreibung von Terriern stehen: „Es sind außerordentlich temperamentvolle Hunde. Raufereien gehen sie nicht aus dem Weg. Besonders die kleinen neigen in ihrer chronischen Selbstüberschätzung gerne dazu, Streit mit anderen Hunden gleich welcher Größe anzufangen. Terrier sind gerne einmal dickköpfig und eigenwillig.“ Wer Parallelen entdeckt, kann sie behalten.

Trotz des mehr als missglückten Starts, gibt der Bachelor Isabell in der Nacht der Rosen mit einem Gespräch unter vier Augen noch eine Chance. Doch anstatt sich von einer sympathischen Seite zu zeigen, versucht sie Konkurrentin Steffi schlecht zu machen. „Ich habe gedacht, es heißt der Bachelor sucht eine Frau und nicht der Bachelor sucht einen Bauern“, beleidigt Isabell die zweite Düsseldorfer Kandidatin. Andrej ist zu Recht schockiert. Isabell findet nach wie vor, sie hätte nichts falsch gemacht. Außerdem schwört sie dem Bachelor, dass sie ihn auf jeden Fall weiter kennenlernen will. Und der lässt sich täuschen.

Bei der Entscheidung bietet er ihr eine Rose an, Isabell lehnt vor allen Kandidatinnen ab – inklusive diabolischem Grinsen beim Abgang. Hunde die Isa-bellen, beißen also anscheinend doch. Den Triumph hätte der Bachelor ihr wirklich nicht gönnen müssen. „Sie hat sich feige aus der Situation zurückgezogen. Das sagt eine Menge über ihren Charakter aus“, erkennt Andrej. Zu spät, aber immerhin.

Steffi muss sich da – trotz Bauer-Beleidigung – keine Sorgen mehr machen. Denn sie ist schon vor der Nacht der Rosen sicher eine Runde weiter. Nach dem zweiten Gruppendate bleibt sie nämlich noch allein beim Bachelor. Gemeinsam geht es an eine große Leinwand, die die beiden mit Pinseln und Händen bemalen. Das erste Motiv: natürlich ein Herz. Von diesem Klischee mal abgesehen, verläuft das Date so locker, harmonisch und unterhaltsam, dass Andrej am Ende eine Rose zückt.

Auch eine Rose bekommt die Brasilianerin Nathalia, die erst in der Nacht der Rosen als neue Überraschungs-Kandidatin dazu stößt. Leer gehen hingegen Mariya, Lara und Claudia B. aus. Spülmaschinen-Monteurin Nadine muss derweil noch zittern. Sie zieht sich vor der Rosenvergabe zurück, weil sie krank geworden ist. Ob Andrej ihr die übrig gebliebene Mitleids-Rose von Isabell anbietet, wird sich erst in Folge drei zeigen.

Foto: RTL Mediengruppe D Arya Shirazi 6 Bilder Andrej Mangold ist der neue RTL-“Bachelor“

+++++

Das passierte bisher beim Bachelor 2019

Veröffentlicht am 2. Januar 2019

Wären die 20 Teilnehmerinnen bei „Der Bachelor“ Rehe, so würden sie des nachts wohl mitten auf der Straße für Andrej Mangold stehen bleiben. Denn die grünen Augen des neuen Rosenkavaliers sind für die Damen anscheinend ähnlich anziehend wie Autoscheinwerfer für Rehwild. Sie können sich einfach nicht davon losreißen und laufen ihm reihenweise vor den weiß grinsenden Kühlergrill. So geschehen in der ersten Folge von Staffel neun der RTL-Kuppelshow, in der sich der begehrte Junggeselle und die Ladies erstmals treffen. Hängen bleibt davon jedoch fast nur die einhellige Begeisterung über Andrejs Sehorgan: „Der hat mega tolle Augen“, „Oh mein Gott, seine Augen“, „Wow, der hat so schöne Augen“.

Doch der gestählte Körper des Profi-Basketballers hat natürlich noch viel mehr zu bieten. Schon im Vorspann ist der 31-Jährige in ungefähr jeder zweiten Einstellung oben ohne zu sehen. Er läuft gedankenverloren über einen einsamen Strand, schaut nachdenklich in die untergehende Sonne, taucht Sixpack und breite Schultern in den Pool seiner Bachelor-Villa in Mexiko. Dazu ein paar Floskeln über die Liebe aus dem Off. Wer zum Neid neigt und nach dem Weihnachtsschmaus noch nicht über die guten Vorsätze hinausgekommen ist, sollte da lieber nicht so genau hinschauen. Oder die Sendezeit einfach im Fitnessstudio verbringen.

Die gute Nachricht: Zur ersten Nacht der Rosen zieht Andrej einen Anzug an. Mit Hemd unter dem Sakko. So ganz kann er den Sportler aber doch nicht unterdrücken, als er sich vielen der Damen als Profi-Basketballer vorstellt. Dass er seine Karriere inzwischen beendet hat und nur noch Ex-Profi ist lässt er dabei lieber unter den Tisch fallen. Genauso wie die Kaugummimarke, die er erfunden hat. Da ist Profi-Basketballer als Beruf natürlich sexyer.

Das sehen auch die 20 Kandidatinnen so. Ob ihr Urteil wirklich verlässlich ist, muss sich noch zeigen. Aussagen wie „Manchmal ist es so, dass ich nicht nachdenke und einfach irgendwas sage“ oder „Ich mach mir nicht so viel Kopf“ lassen erste Zweifel daran aufkommen. Ähnlich flach geht es auch bei den ersten Aufeinandertreffen vor der Bachelor-Villa zu, die alle ungefähr nach dem gleichen Muster ablaufen: Begrüßung mit gegenseitigem Kompliment fürs Aussehen (vornehmlich Andrejs Augen betreffend), jeweilige Bestätigung wie aufgeregt alle sind, zwischendurch peinliche Pausen und betretenes Schweigen, kleine Geschenke für den Bachelor, hastige Verabschiedung zur Party ins Villa-Innere.

Eine wirkliche Ausnahme machen da auch die drei Düsseldorferinnen nicht, die in diesem Jahr mitmachen. Während Steffi (32) und Evanthia „Eva“ (26) zumindest eine halbwegs gute Figur machen, fragt die 25-jährige Jasmin „Willst du mal mein Herz fühlen?“ und fasst sich auf ihr offenherziges Dekolleté. Andrej greift trotz seiner Affinität zu Bällen nicht zu. Ob er da schon gewusst hat, dass er ihr später keine Rose geben wird? Denn während Steffi und Eva nach etwas lockereren Einzelgesprächen mitsamt rotem Gewächs in die nächste Runde einziehen, fliegt die dritte Düsseldorferin schon in der ersten Folge raus. Genauso wie Karin und Julia, die ebenfalls leer ausgehen. Mehr Glück hat die 30-jährige Christina: Andrej darf eine Rose schon direkt am Eingang vergeben, sie bekommt die schnellste Rose der Bachelor-Geschichte.



+++ Alle Infos rund um die neue „Bachelor“-Staffel +++



Auf der Suche nach einem neuen Bachelor ist RTL wieder im Pool von Deutschlands weniger prominenten Sportlern fischen gegangen - und fündig geworden: Andrej Mangold, Basketballer und Gründer einer Kaugummimarke, sucht in der Datingshow seit Mittwoch, 2. Januar (20.15 Uhr), eine neue Liebe.

Immerhin: Mangold ist der mit Abstand attraktivste Bachelor aller bisherigen Staffeln der RTL-Kuppelshow. Zu diesem Ergebnis kommen die Kandidatinnen der aktuellen Staffel, als sie ihrem Gastgeber zum ersten Mal begegnen.

Foto: MG RTL D 24 Bilder Die Gewinner der letzten Staffeln "Bachelor" und "Bachelorette"

Wo spielt der Bachelor 2019?

20 Frauen buhlen in der Show, die in diesem Jahr in Mexiko aufgenommen wird, um einen Mann. Die Frauen sind in der selben Villa in Los Cabos untergebracht. Neid und Eifersüchteleien sind da vorprogrammiert. „Wenn man die Chance hat, über einen längeren Zeitraum hinweg abseits vom Alltag Frauen intensiv kennen zu lernen, so ganz ohne Nebengeräusche, das finde ich sehr spannend“, sagt der Basketballer zu seiner Motivation, bei der Show mitzumachen.

Die Profi-Basketballer-Karriere des neuen Bachelors

Mangold hatte sich zuvor in der Basketball Bundesliga (BBL) einen Namen gemacht. Er spielte unter anderem für die Telekom Baskets Bonn, die BG Göttingen und den Verein aus der Heimatstadt von Dirk Nowitzki, den Baskets Würzburg, in der ersten Liga. Bei der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) kam er fünfmal zum Einsatz. Seine Karriere beendete der Point Guard in diesem Jahr, nachdem ein angepeilter Wechsel in die Slowakei zum Erstligisten MBK Handlova nicht zustande gekommen war.

Das sind Andrej Mangolds Eltern

Der neue Bachelor wurde in Deutschland geboren, er wohnt in Hannover. Sein Großvater von mütterlicher Seite ist Amerikaner, der Großvater väterlicher Seite ist Lette. Von seinem Vater hat Andrej Mangold die ungewöhnlich hellen Augen, die die Kandidatinnen faszinieren werden.

Foto: RTL/Armanda Claro 22 Bilder Das wurde aus den "Bachelor"-Kandidaten

Andrej Mangold ist ein bekennendes Mama-Söhnchen. Vor seiner Mutter hat der RTL-Junggeselle keine Geheimnisse – nicht mal in Sachen Liebe. Deshalb ist sich Mama auch sicher: „Die Frau, die du aussuchst, ist mir willkommen, weil ich dann weiß: Das ist die Richtige für dich.“



Bilder der Show : So lief die zweite Woche mit Bachelor Andrej Mangold

zurück

weiter

Das Kaugummi von Andrej Mangold

Im Fernsehen ist der 31-Jährige kein Unbekannter. In der Vox-Serie „Die Höhle der Löwen“ präsentierte der Single eine neue Kaugummisorte, die er gemeinsam mit Geschäftspartnern auf dem Markt etablieren möchte. Das Kaugummi mit dem naheliegenden Namen „Das Kaugummi“ ist nach Aussage des neuen Bachelors an einigen Kiosken im In- und Ausland erhältlich.

Alle Fakten und wichtigen Infos zu „Der Bachelor“

In der RTL-Kuppelshow "Der Bachelor" soll ein attraktiver Junggeselle seine Partnerin fürs Leben finden. Die Sendung ist an das Original "The Bachelor" des amerikanischen TV-Senders ABC angelehnt. RTL sendete bereits mehrere Staffeln der Dating-Show.

Das Konzept der Sendung "Der Bachelor"

Das Konzept der Sendung ist einfach: Es besteht darin, dass mehrere Kandidatinnen um die Gunst des "Bachelors" buhlen. In luxuriöser Umgebung müssen sich die Frauen in "Eliminationsrunden" beweisen, um andere Teilnehmerinnen aus der Sendung ausscheiden zu lassen. So treffen sich die Kandidatinnen in persönlichen Dates mit dem Bachelor oder werden von ihm zu den unterschiedlichsten Ausflügen eingeladen. Durch die Treffen können die Kandidatinnen den Junggesellen persönlich kennen lernen. Ob Einzel- oder Gruppendate - Zickereien zwischen den Kandidatinnen sind vorprogrammiert. Will doch schließlich jede Lady den Bachelor am liebsten die meiste Zeit für sich alleine haben.

Die Drehorte für die Sendung sind stets imposante Plätze im Ausland, so etwa Kapstadt, Los Angeles oder Miami. Hier leben die Kandidatinnen meist in prächtigen Villen - getrennt vom Bachelor. Diesen sehen die Damen nur bei gemeinsamen Treffen oder in der Nacht der Rosen. 2019 geht es für den Bachelor und die Kandidatinnen nach Mexiko.

Rosen für die Kandidatinnen

Am Ende einer jeden Episode, in der Nacht der Rosen, überreicht der Bachelor jeder einzelnen Kandidatin eine Rose, verbunden mit der Frage: "Nimmst du diese Rose an?" Die jeweilige Teilnehmerin hat hier die Chance ihr eigenes Ausscheiden zu bestimmen, indem die Kandidatin sie nicht annimmt. Nimmt sie die Rose allerdings an, ist sie in der nächsten Runde und hat weiterhin eine Chance die Gunst des Bachelors zu erlangen. Eine der Kandidatinnen erhält jedoch keine Rose und ist somit aus der Sendung ausgeschieden. So wird der Kreis der Damen, aus dem sich der Bachelor schlussendlich für eine Siegerin entscheiden muss, immer kleiner und kleiner. Die letzten drei Auserwählten verbringen mit ihm anschließend ein Dreamdate. Und nur die beiden Finalistinnen haben die Chance, auch seine Familie kennen zu lernen und von sich zu überzeugen. Im Bachelor-Finale kommt es dann zur letzten und wichtigsten Entscheidung der Kuppel-Show.

Wann läuft "Der Bachelor" im TV?

Ab Mittwoch, 2. Januar 2019, geht "Der Bachelor" in die neunte Runde. Die Eröffnungsshow wird von 20.15 bis 22.15 Uhr bei RTL im TV ausgestrahlt. Das sind die weiteren Sendetermine:

Mittwoch, 9. Januar 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 16. Januar 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 23. Januar 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 30. Januar 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 6. Februar 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 13. Februar 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 20. Februar 2019: 20.15 Uhr

Mittwoch, 27. Februar 2019: 20.15 Uhr

So können Sie "Der Bachelor" im TV oder Stream sehen

Zeitgleich können Sie die Shows auch im Live-Stream via "TV Now" verfolgen. Sendung verpasst? Kein Problem, denn die ganze Sendung kann ebenfalls ganz einfach bei "TV Now" in Netz nachgeschaut werden. Viele Sendungen sind sogar mehrere Wochen in der Mediathek online verfügbar.

Das große Wiedersehen von "Der Bachelor"

Das Finale ist vorbei, der Bachelor hat sich für seine Herzdame entschieden, doch wie ging es nach der Show weiter? Traditionell wird bei RTL im Anschluss an jede Staffel das große "Wiedersehen" ausgestrahlt. Für Bachelor-Fans ist die Sendung wie ein großes Trash-TV-Familienfest: Kandidatinnen der Show treffen noch einmal aufeinander und holen zum Rundumschlag aus. Beim Zusammentreffen schauen sich die Frauen gemeinsam die Höhepunkte der Staffel an. Viele Bachelor-Kandidatinnen kriegen in der Sonderausgabe dann noch einmal ihr Fett weg.

Kritiken zur TV-Show "Der Bachelor"

Nach der Erstausstrahlung der Dating-Show "Der Bachelor" wurde schnell Kritik laut. So wurde das Konzept der Sendung auf RTL angegriffen. Der Journalist Oliver Fuchs beispielsweise warf den Produzenten vor, dass die Sendung „menschenverachtend“ sei und bezeichnete sie weiter als „die verkommenste TV-Sendung seit Menschengedenken“. Auch das durch die Sendung verbreitete Frauenbild wurde stark kritisiert. Die Politikerin Sabine Bätzing war der Meinung, dass das Frauenbild, das dem Publikum präsentiert würde, erschreckend sei und sie an den Kamelhandel erinnere. Selbst Künstler wie Udo Jürgens machten ihren Unmut über die Sendung auf RTL deutlich. Jürgens empfand es als „billig“ und „nuttig“, wie die Frauen um einen Mann buhlen. RTL-Sprecherin Tina Land verwies darauf, dass die Teilnehmerinnen wüssten, worauf sie sich eingelassen haben und zu jedem Zeitpunkt der Sendung entscheiden könnten, ob sie weiter Teil der Sendung sein wollen.

Diese Kandidaten haben an "Der Bachelor" bereits teilgenommen

Wer war dabei? Wer hat die große Liebe gesucht? Bereits seit 2003 suchen Single-Männer bei RTL die Frau fürs Leben. Hier finden Sie alle bisherigen Teilnehmer der RTL-Kuppelshow im Überblick.

Marcel Maderitsch (erste Staffel)

Paul Janke (zweite Staffel)

Jan Kralitschka (dritte Staffel)

Christian Tews (vierte Staffel)

Oliver Sanne (fünfte Staffel)

Leonard Freier (sechste Staffel)

Sebastian Pannek (siebte Staffel)

Daniel Völz (achte Staffel)

Um sein Glück perfekt zu machen, suchte Leonard bei "Der Bachelor 2016" nach der großen Liebe. In Miami lernte der attraktive Frauenschwarm insgesamt 22 Kandidatinnen kennen, die das Herz des charmanten Rosenkavaliers zu erobern versuchten. Die letzte Rose ging an die blonde Geschäftsassistentin Leonie Pump. Die zweite Finalistin, Lehramtsstudentin Daniela Buchholz, ging leer aus.

Der Bachelor 2018

Bei "Der Bachelor" 2018 startete Daniel Völz ins Rosen-Rennen. Daniel wurde 1985 in Neuseeland geboren, mit etwa drei Jahren zog er mit seinen Eltern in die USA, verbrachte seine Jugend wiederum mit seiner Mutter und seinen Großeltern in Berlin. Auf der Suche nach der großen Liebe bei "Der Bachelor" 2018, die am 10. Januar 2018 begonnen hatte, entschied sich der Bachelor Daniel Völz für Kristina Yantsen. Doch die Liebe war nur von kurzer Dauer: Nach nur wenigen Monaten trennten sich Daniel Völz und Kristina Yantsen schon wieder.

Der Bachelor 2017

Noch heißer, noch knapper – so lautete das Motto von "Der Bachelor 2017" bei RTL. Vom 1. Februar 2017 an buhlten wieder 22 Kandidatinnen acht Wochen lang um die Gunst des Bachelors. Das Finale von "Der Bachelor 2017" fand am 22. März 2017 statt. Gewonnen hat Ex-Bachelor-Kandidatin Clea-Lacy.

Der Bachelor 2017 hieß Sebastian Pannek - er kommt aus Köln und ist Model. Ob die siegreiche Kandidatin Clea-Lacy in ihm die große Liebe findet? Die Bachelor-Vorgänger haben sich nicht gerade als Gewinn in Sachen Liebe für ihre ausgewählte Kandidatin bewiesen. Und dies sollte sich erneut bestätigen: Im Sommer 2018 gaben die beiden ihr Liebes-Aus bekannt.

Der Bachelor 2016

Der Bachelor 2016 war der Berliner Leonard Freier. Um sein privates Glück perfekt zu machen, suchte Leonard bei "Der Bachelor 2016" nach der großen Liebe. In Miami lernte der attraktive Frauenschwarm insgesamt 22 Kandidatinnen kennen. Die letzte Rose ging an die blonde Geschäftsassistentin Leonie Pump. Aus der Liebe wurde aber leider nichts. Kurz nach der Show hat sich da Bachelor-Paar auch schon wieder getrennt.

(kron)