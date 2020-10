Erfolgsserie : Vierte Staffel „Babylon Berlin“ soll 2021 gedreht werden

Berlin Mehrere gute Nachrichten für Fans der Serie „Babylon Berlin“: Nach dem Auftakt bei Sky ist die neue Staffel noch im Oktober im Ersten zu sehen. Die vierte Staffel ist auch schon geschrieben und soll 2021 gedreht werden.

Zum Auftakt bekommt der Krimi am 11. Oktober den „Tatort“-Platz am Sonntagabend. Schon zwei Tage vorher geht es in der Mediathek los. Im Netz sind am 11. Oktober dann alle drei Staffeln komplett zu sehen.