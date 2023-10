Frühe 30er-Jahre ARD zeigt erste Folgen der vierten Staffel von „Babylon Berlin“

Fiebriger Lebenshunger, politische Intrigen, Schaukämpfe in den Boxclubs der Unterwelt, blutiger Machtkampf der Banden in der Stadt und brutale Schlägertrupps von SA und Kommunisten in den Straßen. Alles geht drunter und drüber in der Hauptstadt der Weimarer Republik, die Richtung Abgrund wankt.