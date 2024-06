Deutsche Krimi-Serie ARD kündigt letzte Staffel von „Babylon Berlin“ an

Jörg Schönenborn, ARD-Koordinator Fiktion, der diese Woche zu den Kandidaten bei der WDR-Intendantenwahl gehört, sagte: „‚Babylon Berlin’ findet mit dieser Staffel einen Schlusspunkt in einer der spannendsten und tragischsten Phasen der jüngeren deutschen Geschichte. Demokratie erodiert in wenigen Wochen, ohne dass die Gesellschaft richtig versteht, was passiert.“ Die Folgen spielten zum Teil auch im Kölner Karneval und illustrierten damit, dass damals die Demokratie im ganzen Land und nicht nur in der Hauptstadt Berlin gestorben sei.