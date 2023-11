Zum 31. Dezember 2023 Bild-TV gibt Sendelizenz zurück

„Bild“ wolle sich mit seinem Bewegtbildangebot ab 2024 auf die eigenen digitalen Plattformen des Blattes konzentrieren, heißt es in der Mitteilung weiter. Die für den Sender erworbenen TV-Rechte an den Live-Spielen der Handball- sowie der Basketball-Bundesliga in Kooperation mit DYN sowie erfolgreiche Formate wie der Fußball-Talk „Die Lage der Liga“ sollen ab 2024 beim Sender Welt TV (früher N24) laufen, der auch zum Springer-Konzern gehört.