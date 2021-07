Auslandsmagazin im Ersten : ARD will „Weltspiegel“ von Sonntagsplatz nehmen - Korrespondenten wehren sich

Das Logo der ARD-Sendung „Weltspiegel“ (Archivfoto). Foto: obs/ARD Das Erste

Frankfurt/Main Die Auslandskorrespondenten wehren sich gegen eine Verlegung des „Weltspiegels“ von Sonntag- auf Montagabend. Zudem zeigen sich die Korrespondenten besorgt darüber, dass offenbar auch die Sendeplätze für das Magazin reduziert werden sollen.

Die Auslandskorrespondenten der ARD wehren sich gegen Pläne des Senderverbunds, den „Weltspiegel“ vom Sendeplatz am Sonntagabend vor der „Tagesschau“ im Ersten auf den späten Montagabend zu verschieben. Das Auslandsmagazin gehöre zum „Kernauftrag“ der ARD, schreiben 45 Korrespondenten und Auslandsredakteurinnen in einem Brief an die Intendantinnen und Intendanten, der dem epd vorliegt.

Der „Weltspiegel“, der seit 58 Jahren am Sonntagabend um 19.20 Uhr gesendet werde, habe eine „ausgesprochen hohe Akzeptanz“, schreiben die Korrespondentinnen und Redakteure. Er erreiche am Sonntagabend derzeit im Schnitt 2,1 Millionen Zuschauer. Zu der nun von der ARD-Programmdirektion vorgesehenen Sendezeit am Montagabend um 22.50 Uhr würden im Schnitt nur 1,3 Millionen Zuschauer einschalten.

Die Korrespondenten zeigen sich besorgt darüber, dass offenbar auch die Sendeplätze für das Magazin reduziert werden sollen: Vorgesehen seien jetzt nur noch 39 Ausgaben pro Jahr, derzeit seien es 44 oder 45. Auch die „Weltspiegel Reportage“ solle entfallen und möglicherweise auch das Format „Weltspiegel Extra“. Dies bedeute de facto eine „Halbierung der Auslandsberichterstattung“ im Ersten. „Das klingt so, als würden wir nicht in einer zunehmend vernetzten Welt leben, in der politische Krisen und Kriege, Pandemien, Klimawandel und andere globale Themen permanent und zunehmend unser Leben beeinflussen“, schreiben die Journalisten.

Vor zwei Jahren hatte es unter dem damaligen Programmdirektor Volker Herres Pläne gegeben, den „Weltspiegel“ am Sonntagabend früher zu senden. Auch damals hatten Redakteure und Korrespondentinnen gegen die Pläne protestiert. Das Auslandsmagazin behielt daraufhin seinen angestammten Sendeplatz. Der „Weltspiegel“ wird von den ARD-Auslandsredaktionen im Wechsel redaktionell verantwortet und präsentiert.

(ahar/epd)